Sprzęt

Snapdragon 8 Elite Gen 6 nadchodzi. Będzie drożej

Do sieci trafiły informacje o nowych procesorach firmy Qualcomm. Mowa o układach z serii Snapdragon 8 Elite Gen 6. Sprzęt ten napędzi przyszłe flagowe smartfony.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowy proces technologiczny

Znany informator Digital Chat Station udostępnił specyfikację nadchodzących układów firmy Qualcomm. Linia obejmie dwa główne modele. Będą to Snapdragon 8 Elite Gen 6 oznaczony jako SM8950 oraz Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro z numerem SM8975.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oba procesory powstaną w fabrykach TSMC i zostaną wykonane w nowym procesie technologicznym 2 nm. Architektura rdzeni CPU w obu przypadkach opiera się na układzie 2+3+3. Konstrukcja wykorzysta najpewniej autorskie rdzenie z serii Oryon.

Grafika i obsługa pamięci

Główny podział między wersjami dotyczy układów graficznych. Model Pro otrzyma grafikę Adreno 850 z 18 MB pamięci GMEM. Wersja standardowa wykorzysta układ Adreno 845 z 12 MB GMEM. Zwiększona pojemność pamięci podręcznej w wariancie Pro zapewni lepsze działanie w zadaniach mocno obciążających grafikę.

Różnice występują także w obsłudze pamięci RAM. Wariant SM8975 obsłuży nowe, czterokanałowe kości LPDDR6 oraz starsze LPDDR5X. Model SM8950 będzie współpracował wyłącznie z modułami LPDDR5X. Mocniejszy procesor otrzyma dodatkowo 8 MB pamięci LLC, a słabszy zaoferuje 6 MB LLC.

Wpływ na ceny urządzeń

Qualcomm prawdopodobnie zaprezentuje nowe układy we wrześniu tego roku,a tuż po tym wydarzeniu zadebiutują pierwsze telefony z tymi procesorami. Jako przykład wymienia się model OnePlus 16. Oprócz flagowych wersji producent pracuje też nad bazowym układem Snapdragon 8 Gen 6 ze słabszą specyfikacją.

Wykorzystanie nowych technologii wpłynie na koszty produkcji. Z przecieków wynika, że stworzenie wersji Pro będzie bardzo drogie. Producenci elektroniki odczuwają równocześnie obecny kryzys na rynku pamięci RAM. Zastosowanie topowego procesora może wywindować ceny nadchodzących urządzeń, takich jak planowany na przyszły rok Samsung Galaxy S27 Ultra.

Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
9 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Sprawdziłem Galaxy S26 Ultra. Ten detal zmienia wszystko

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł
Image
telepolis
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, Qualcomm
Źródła tekstu: Digital Chat Station / Weibo, Android Authority, GSMArena