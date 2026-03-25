Snapdragon 8 Elite Gen 6 nadchodzi. Będzie drożej

Nowy proces technologiczny

Znany informator Digital Chat Station udostępnił specyfikację nadchodzących układów firmy Qualcomm. Linia obejmie dwa główne modele. Będą to Snapdragon 8 Elite Gen 6 oznaczony jako SM8950 oraz Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro z numerem SM8975.

Oba procesory powstaną w fabrykach TSMC i zostaną wykonane w nowym procesie technologicznym 2 nm. Architektura rdzeni CPU w obu przypadkach opiera się na układzie 2+3+3. Konstrukcja wykorzysta najpewniej autorskie rdzenie z serii Oryon.

Grafika i obsługa pamięci

Główny podział między wersjami dotyczy układów graficznych. Model Pro otrzyma grafikę Adreno 850 z 18 MB pamięci GMEM. Wersja standardowa wykorzysta układ Adreno 845 z 12 MB GMEM. Zwiększona pojemność pamięci podręcznej w wariancie Pro zapewni lepsze działanie w zadaniach mocno obciążających grafikę.

Różnice występują także w obsłudze pamięci RAM. Wariant SM8975 obsłuży nowe, czterokanałowe kości LPDDR6 oraz starsze LPDDR5X. Model SM8950 będzie współpracował wyłącznie z modułami LPDDR5X. Mocniejszy procesor otrzyma dodatkowo 8 MB pamięci LLC, a słabszy zaoferuje 6 MB LLC.

Wpływ na ceny urządzeń

Qualcomm prawdopodobnie zaprezentuje nowe układy we wrześniu tego roku,a tuż po tym wydarzeniu zadebiutują pierwsze telefony z tymi procesorami. Jako przykład wymienia się model OnePlus 16. Oprócz flagowych wersji producent pracuje też nad bazowym układem Snapdragon 8 Gen 6 ze słabszą specyfikacją.

Wykorzystanie nowych technologii wpłynie na koszty produkcji. Z przecieków wynika, że stworzenie wersji Pro będzie bardzo drogie. Producenci elektroniki odczuwają równocześnie obecny kryzys na rynku pamięci RAM. Zastosowanie topowego procesora może wywindować ceny nadchodzących urządzeń, takich jak planowany na przyszły rok Samsung Galaxy S27 Ultra.