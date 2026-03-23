Samsung się rozmyślił. Tej zmiany w Galaxy S27 Ultra nie będzie

Producent z Korei Południowej zaktualizował plany dotyczące swoich flagowych smartfonów. Decyzje wpłyną na budowę przyszłorocznego modelu z najwyższej półki.

Marian Szutiak (msnet)
18:34
Rysik zostaje na starych zasadach

Miesiąc po premierze serii Galaxy S26 zapowiadano poprawki konstrukcyjne. Samsung chciał opracować nową technologię obsługi rysika S Pen. Miało to pozwolić na zauważalne odchudzenie obudowy w Galaxy S27 Ultra. Pierwotny plan zakładał między innymi całkowite usunięcie tradycyjnego digitizera z wyświetlacza.

Koreański serwis ET News informuje o porzuceniu tego pomysłu. Samsung podobno zrezygnował z projektowania nowego ekranu po wewnętrznych analizach rynku. Powodem ma być bardzo małe zainteresowanie klientów coraz cieńszymi telefonami. Tegoroczny model ma 7,9 milimetra grubości i producent uznał ten wymiar za całkowicie wystarczający.

Samsung Galaxy S26 Ultra
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz: Sprawdziłem Galaxy S26 Ultra. Ten detal zmienia wszystko

Technologiczne kompromisy

Pozostawienie digitizera ma wpływ na inne elementy wyposażenia. Warstwa w ekranie wykrywa ruchy rysika za pomocą rezonansu elektromagnetycznego. Wewnętrzne magnesy do ładowania bezprzewodowego mogłyby poważnie zakłócać ten proces. Sugeruje to, że Samsung najpewniej znów zrezygnuje z wbudowanych magnesów w przyszłorocznym telefonie.

Nowe rozwiązania dotyczące rysika mogą za to trafić do urządzeń ze składanym ekranem. Nieoficjalne doniesienia wskazują na powrót rysika S Pen do nadchodzącego szerokiego Folda. Producent może tam zaimplementować nową technologię bez użycia digitizera. Pozwoli to na testy rynkowe przed przeniesieniem tego rozwiązania do flagowej serii Galaxy S w kolejnych latach.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: ETnews, Android Authority