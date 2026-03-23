Samsung się rozmyślił. Tej zmiany w Galaxy S27 Ultra nie będzie

Rysik zostaje na starych zasadach

Miesiąc po premierze serii Galaxy S26 zapowiadano poprawki konstrukcyjne. Samsung chciał opracować nową technologię obsługi rysika S Pen. Miało to pozwolić na zauważalne odchudzenie obudowy w Galaxy S27 Ultra. Pierwotny plan zakładał między innymi całkowite usunięcie tradycyjnego digitizera z wyświetlacza.

Koreański serwis ET News informuje o porzuceniu tego pomysłu. Samsung podobno zrezygnował z projektowania nowego ekranu po wewnętrznych analizach rynku. Powodem ma być bardzo małe zainteresowanie klientów coraz cieńszymi telefonami. Tegoroczny model ma 7,9 milimetra grubości i producent uznał ten wymiar za całkowicie wystarczający.

Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Samsung Galaxy S26 Ultra 9 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.74 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Technologiczne kompromisy

Pozostawienie digitizera ma wpływ na inne elementy wyposażenia. Warstwa w ekranie wykrywa ruchy rysika za pomocą rezonansu elektromagnetycznego. Wewnętrzne magnesy do ładowania bezprzewodowego mogłyby poważnie zakłócać ten proces. Sugeruje to, że Samsung najpewniej znów zrezygnuje z wbudowanych magnesów w przyszłorocznym telefonie.