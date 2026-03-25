AGI już jest. Śmiałe słowa jak na prezesa NVIDIA

Co to jest AGI? Raczej nie to, o czym mówi Huang

Pod pojęciem AGI rozumie się zwykle system, który potrafi samodzielnie rozumować, uczyć się i wykonywać szeroki zakres zadań na poziomie równym lub wyższym niż człowiek – bez konieczności specyficznego „treningu” pod każde nowe zadanie. Tradycyjnie AGI było postrzegane jako cel na lata, jeśli nie dekady do przodu.

W nowym podejściu Huang przyjmuje jednak bardziej „biznesowy” punkt widzenia: jeśli AI potrafi samodzielnie wymyślić, zbudować i rozwijać firmę wartą miliard dolarów, to już spełnia rolę AGI.

To mydlenie oczu i rozmywanie definicji, a nie realny przełom technologiczny

Huang sugeruje, że obecne modele, wsparte odpowiednią infrastrukturą narzędzi i automatyzacji, są w stanie realizować podobne zadania samodzielnie – od identyfikowania nisz rynkowych po zarządzanie częścią procesów biznesowych. To nie znaczy jednak, że „komputer myśli jak człowiek” w pełni świadomy i kreatywny. Mowa raczej o „AGI w bardzo wąskim zakresie” – czyli o systemie, który potrafi samodzielnie prowadzić pewne typy działalności, ale nie zastępuje ludzi w całej ich szerokości kompetencji i kultury.

Komentarz Huanga ma przy tym olbrzymi wpływ na narrację rynkową. Im bardziej świat uwierzy, że już osiągnęliśmy w AGI, tym chętniej będzie łożyć kolejne setki milionów dolarów na akceleratory i centra bazodanowe. Zyska na tym najwięcej właśnie Nvidia, wieszcząc, że świat jest u progu przełomu, trzeba tylko więcej mocy obliczeniowej. Słowem, pompujemy bańkę AI jeszcze bardziej.