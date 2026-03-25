42 telefony grozy w jednym województwie. Nękają bez opamiętania

Oszuści zwiększyli skalę działania i gnębią uczciwych mieszkańców

Aż do 42 tego typu incydentów doszło w samym województwie lubelskim od początku roku. To niemożliwa wręcz do uwierzenia liczba, szczególnie, że to jest zaledwie osiem mniej tego typu przekrętów, niż w całym ubiegłym roku.

Oszustwa o których mowa, są określane w żargonie policyjnym jako te "na legendę". Wszystkie łączy jedno - oszust podszywa się pod bliską nam osobę, funkcjonariusza lub lekarza po to tylko, aby wyłudzić od nas pieniądze lub dane.

Kurier Lubelski przedstawia twarde dane, informując o tym, że do 42 takich oszustw doszło już na terenie województwa lubelskiego, od 1 stycznia do 22 marca 2026 roku. Aż strach sobie wyobrazić, co będzie dalej. Dlatego też, tak ważne jest przestrzeganie o tego typu zagrożeniach, aby oszuści nie mieli zbyt łatwego dostępu do gotówki uczciwych ludzi.

Oszukane "na lekarza" straciły 300 tys. zł

Wystarczy przytoczyć najnowszą historię, która miała miejsce w miniony weekend. Dwie seniorki odebrały telefon i były przekonane, że dzwoni do nich prawdziwy lekarz. Podczas rozmowy zostały uraczone zmyśloną historią o ciężko chorej córce i siostrze. Lekarz dzwonił, poinformować, że aby rozpocząć leczenie, potrzebne są pieniądze.

Najpierw telefon, potem wchodzą do mieszkania

Starsze kobiety w pierwszym odruchu serca, przygotowały oszczędności, które przekazały prosto w ręce oszustów. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, przestępcy okazali się na tyle bezczelni, że przyszli do mieszkań kobiet i osobiście odebrali pieniądze.