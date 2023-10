Pułapka w komunikacji miejskiej. Zagrożeni mieszkańcy miast

Mieszkańcy dużych miast w ostatnim czasie kuszeni są atrakcyjnymi cenami biletów okresowych. W rzeczywistości jest to oszustwo, które na razie dotknęło głównie Warszawę i Wrocław, lecz specjaliści spodziewają się, że wkrótce inne miasta również się z tym spotkają.

Z jednej strony miasta zachęcają wszystkich do jak najczęstszego korzystania z komunikacji miejskiej, z drugiej ceny biletów w ciągu ostatnich lat poszły drastycznie w górę. Taką sytuację postanowili wykorzystać oszuści, którzy wabią potencjalne ofiary obietnicą tanich kart miejskich i darmowych przejazdów komunikacją.

Fałszywe karty miejskie. Zagrożeni mieszkańcy Warszawy i Wrocławia

Jak zwraca uwagę CERT Polska, wspomniana akcja dotyczy na razie Warszawy i Wrocławia. Mieszkańcy tych miast bombardowani są w mediach społecznościowych możliwością pozyskania specjalnych kart miejskich, które upoważniają posiadaczy do darmowych lub tańszych przejazdów komunikacją miejską.

‼ Korzystacie z komunikacji miejskiej? Uważajcie na nowy wariant oszustwa! Obserwujemy kampanię, w której przestępcy oferują na Facebooku zakup Wrocławskiej i Warszawskiej Karty Miejskiej w atrakcyjnej cenie. Link w poście prowadzi do strony wyłudzającej dane karty bankowej. pic.twitter.com/3exQ9EIKV2 — CERT Polska (@CERT_Polska) October 13, 2023

Całe oszustwo skupia się wokół reklam na platformie Facebook, które wyświetlane są użytkownikom. Są one jednocześnie odnośnikami, przenoszącymi internautów na fałszywą stronę do założenia fałszywej karty miejskiej. Tam pojawiają się formularze dotyczące danych osobistych oraz danych karty płatniczej. W ten sposób oszuści zyskują dostęp do informacji na temat nieświadomych ofiar.

CERT Polska zaznacza, że choć oszuści atakują na razie tylko Warszawiaków i Wrocławian, tak ich działalność może zostać rozszerzona również na inne miasta.

Zobacz: Moc, wydajność, cicha praca. Zasilacze InWin VE dla entuzjastów

Zobacz: Paczkomat pułapka. Zechcesz odebrać i cię mają

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: A. Aleksandravicius / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CERT Polska