Niemiecka firma zhakowana. To najdziwniejsze żądanie okupu w historii

Ataki hakerskie zdarzają się często, ale nieczęsto spotykamy się z żądaniem tak oryginalnej formy okupu.

Jedną z francuskich firm z branży energetycznej, Schneider Electric, zaatakowali hakerzy. Próbują wyciągnąć od giganta sumę ponad 100 tysięcy dolarów, ale płatną nie w gotówce, ale w... pieczywie. Sprawcy ataku domagają się w ramach okupu niebotycznie dużej ilości francuskich bagietek.

Schneider Electric to firma, będąca liderem w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki. Hakerzy na skutek ataku, weszli w posiadanie około 40 GB danych, w tym poufnych informacji o projektach i ponad 400 tysiące rekordów danych użytkowników. Przestępcy twierdzą, że nie upublicznią danych, jeśli ich żądania zostaną spełnione. Trzeba przyznać, że sprawa jest niecodzienna, bowiem jest to jedno z najdziwniejszych żądań okupu w historii. Suma, o której mowa to 125 tysięcy dolarów, która ma zostać wypłacona w formie konkretnego pieczywa. Cena jednej bagietki to niecałe 1 euro, zatem możemy sobie wyobrazić, że firma musiałaby dostarczyć hakerom ponad 100 tysięcy bagietek. Aż trudno sobie wyobrazić, taką ilość.

Cyberprzestępcy złożyli także ofertę promocyjną zaatakowanej firmie. W zamian za przyznanie się do naruszenia bezpieczeństwa danych, wartość żądanego okupu spadłaby do 62 tysięcy dolarów, nadal w bagietkach.

Nie wiadomo jak cała sprawa się zakończy i o co w niej konkretnie chodzi. Nie wiemy także czy firma zdecyduje się na zapłatę okupu, w żądanej formie. Wiadomo jedno -Schneider Electric dokładnie bada całą sprawę z naruszeniem danych.

Źródło zdjęć: barmalini / Shutterstock.com

Źródło tekstu: The Register