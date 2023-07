Hakerzy wykradli dane największego producenta chipów. Żądają okupu

Największy producent chipów na świecie — TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), padł ofiarą ataku hakerskiego. Rosyjska grupa odpowiedzialna za włamanie żąda okupu.

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) to największy producent chipów na świecie. Marka współpracuje z wieloma producentami, w tym między innymi z NVIDIĄ i AMD. Niestety, firma niedawno padła ofiarą ataku hakerskiego, chociaż nie był on bezpośredni.

Wykradzione dane TSMC

Hakerzy z rosyjskiej grupy LockBit twierdzą, że wykradli dane z serwerów TSMC. Żądają 70 mln dolarów okupu albo ujawnią informacje i dodatkowo pokażą, jak włamać się na serwery firmy. Największy producentów chipów na świecie ma czas na podjęcie decyzji do 6 sierpnia.

Firma TSMC potwierdziła, że rzeczywiście doszło do wycieku danych, ale nie był on bezpośredni. Hakerzy pozyskali je za sprawą jednego z partnerów. Chodzi o firmę Kinmax, która dostarcza TSMC sprzęt. Wykradzione dane podobno dotyczą między innymi domyślnej konfiguracji serwerów.

Jednocześnie firma zapewnia, że w ręce hakerów nie wpadły żadne kluczowe informacje, w tym te dotyczące klientów. Po ujawnieniu wycieku TSMC natychmiast przerwało wymianę danych z firmą Kinmax.

