Promocje na stacjach paliw. Gdzie i jak skorzystać?

Kilka stacji paliw przygotowało wakacyjne promocje na paliwa. Gdzie możemy z nich skorzystać? Jakie są ograniczenia? Co trzeba zrobić, aby zapłacić mniej? Wyjaśniamy.

Identycznie, jak w zeszłym roku, kilka sieci stacji paliw ruszyło z promocyjną, wakacyjną ofertą. W każdej z nich możemy zapłacić po kilkadziesiąt groszy mniej za litr benzyny, gazu lub oleju napędowego. Jednak każda oferta ma swoje wymagania i ograniczenia. Już tłumaczymy.

Promocja na paliwo Orlen Vitay

Promocja na stacjach paliw sieci Orlen obowiązuje od dzisiaj, czyli od 30 czerwca i potrwa do 31 sierpnia. W jej ramach za litr paliwa możemy zapłacić 30 gr mniej, niż wynosi standardowa cena. Niestety, oferta ma liczne ograniczenia, z powodu których cen nie da się obniżać w nieskończoność.

Przede wszystkim w ciągu wakacji będziemy mogli skorzystać z maksymalni 8 promocyjnych tankowań. Dodatkowo będą to mogły być maksymalnie 4 tankowania w miesiącu, więc nie damy rady skorzystać z promocji, np. 3 razy w lipcu i 5 razy w sierpniu. Poza tym każde tankowanie to maksymalnie 50 litrów. W sumie daje to 400 litrów oszczędności, co przy obniżce w wysokości 30 gr daje łączną obniżkę w wysokości 120 zł, o ile w pełni skorzystamy z promocji. Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wyniesie 45 gr na litrze, więc maksymalnie 180 zł w trakcie trwania promocji.

Zobacz: PKN Orlen zmienia nazwę. Decyzja już zapadła

Co ważne, aby skorzystać z promocji, konieczne jest zapisanie się do programu lojalnościowego Orlen Vitay. W tym celu wystarczy zainstalować dedykowaną aplikację i założyć w niej konto. Przed tankowaniem konieczne jest też aktywowanie promocyjnych kodów.

Promocja na paliwo Shell

Podobną promocję przygotowała sieć Shell. W tym przypadku rozpocznie się ona w najbliższy poniedziałek 3 lipca i potrwa do 31 sierpnia. Tutaj także musimy zapisać się do programu lojalnościowego Shell ClubSmart, a rejestracja można dokonać za pomocą aplikacji.

Na stacjach Shell paliwo będzie tańsze o 30 gr na litrze, przy czym limit na jedno tankowanie to maksymalnie 60 litrów. Sieć nie wprowadziła natomiast limitu liczby tankowań w ciągu miesiąca lub całych wakacji. Niestety, promocją objęte są tylko droższe odmiany paliw Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Poza tym promocyjna cena będzie obowiązywać tylko w poniedziałki, środy, piątki, soboty i niedziele. We wtorki i czwartki będą stałe ceny.

Promocja na paliwo Circle K

Już 23 czerwca wakacyjną promocję na paliwa rozpoczęła sieć Cirle K. Od tego dnia rabat wynosił aż 50 gr na litrze, ale był pewien haczyk. Niższa cena obowiązywała tylko w godzinach od 14:00 do 17:00. Oprócz tego przygotowano także inne promocje. Obniżka w wysokości 35 gr zacznie obowiązywać od dzisiaj (30 czerwca) i potrwa do 3 września. Jednak ta obowiązuje tylko w weekendy (piątek, sobota i niedziela) i maksymalnie możemy jednorazowo zatankować 85 litrów paliwa.

Poza tym na stacjach Circle K mają obowiązywać inne, stałe promocje, w tym 10 gr rabatu w tygodniu na paliwa bazowe, w tym także LPG lub 15 gr na paliwa premium. W obu przypadkach konieczne będzie zatankowanie co najmniej 50 litrów. Do wszystkich promocji konieczne jest posiadanie karty lojalnościowej EXTRA.

Promocja na paliwo AMIC

Kolejną siecią, która przygotowała wakacyjne promocje na paliwo, jest AMIC. Na stacjach należących do firmy zapłacimy 35 gr mniej za litr paliwa. Promocja obowiązuje od dzisiaj, czyli od 30 czerwca i potrwa do 31 sierpnia. Co ciekawe, przy zakupie big doga powinna zostać doliczona dodatkowa promocja 5 gr na litr.

Jeśli chodzi o ograniczenia, to są one dość standardowe. Limit na jednorazowe tankowanie wynosi 70 litrów. Poza tym z promocji można skorzystać tylko raz w tygodniu. Konieczne jest też posiadanie karty Amic Club lub dedykowanej aplikacji mobilnej.

Poza tym sieć ma stałą promocję 10 gr na litr paliwa, ale ta obowiązuje tylko w środy.

Promocja na paliwo BP

Podobne promocje przygotowała sieć BP, ale w tym wypadku konieczne jest zarejestrowanie się w programie lojalnościowym Payback. Obniżka wynosi 30 gr na litrze benzyny bezołowiowej lub oleju napędowego oraz 10 gr na litrze LPG.

Promocja BP przewiduje maksymalne 4 tankowania w miesiącu przy jednorazowym zakupie 50 litrów. Oznacza to maksymalnie 400 litrów paliwa w promocyjnej cenie. Co ważne, promocja nie obowiązuje w przypadku płatności kartami flotowymi.

Zobacz: Rząd PiS wjedzie ci na konto bankowe. Jest projekt

Zobacz: Rewolucja w dowodach. Prezydent podpisał ustawę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Gold Picture, Vytautas Kielaitis, CatwalkPhotos / Shutterstock.com

Źródło tekstu: oprac. własne