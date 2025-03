Empik: wielki wyciek danych. Miliony Polaków w niepewności

Liczba osób, których dane wyciekły, budzi pewne wątpliwości. Choć przestępca sugeruje, że chodzi o ponad 24 mln (24,785,19), to wydaje się to nieprawdopodobne, biorąc pod uwagę liczbę rzeczywistych klientów Empiku. Możliwe więc, że chodzi o niecałe 2,5 mln. Z drugiej strony pozyskana baza danych ma aż 47 GB, co sugeruje dużą paczkę danych i wiele rekordów. Do ataku doszło dwa dni temu.