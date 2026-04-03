Gnębią Polaków w okresie przedświątecznym. Sięgają po znaną metodę

Przestępcy atakują właśnie teraz - próby wyłudzeń metodą "na wnuczka" oraz "na policjanta" to najczęściej odbierane zgłoszenia przez małopolską policję. Ale edukacja i ostrzeżenia okazują się coraz skuteczniejsze - owszem, chcą nas nabrać, ale coraz częściej się nie dajemy. 

ANNA KOPEć (ANNAKO) 03 KWI 2026
Nawet w jednym dniu, przychodzi kilka zgłoszeń odnośnie oszustw tego samego typu. Pokazuje to, że przestępcy nie rezygnują ze swoich działań, a w okresie przedświątecznym jeszcze bardziej mają nadzieję wykorzystać zamieszanie i ludzkie roztargnienie. Mieszkańcy regionu nie dali się nabrać - dwie osoby okazały się na tyle czujne, że nie przekazały żadnych środków finansowych, a oszuści odeszli z kwitkiem.

Metoda "na wnuczka" ożywa przed Wielkanocą

Polega na podszywaniu się pod członka rodziny i wywieraniu presji (telefonicznej lub przez komunikator) na szybkie przekazanie pieniędzy. A że, czas przedświąteczny to także okres wzmożonych zakupów i zamieszania, przestępcy liczą na obniżoną czujność oraz pośpiech. Oszuści coraz częściej, wykorzystują do tego typu działań sztuczną inteligencję, która sprawia, że głos jaki słyszymy w słuchawce, brzmi identycznie jak osoba z naszej rodziny

Policja, jak zawsze, apeluje o rozwagę i przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa:

  1. Nie udostępniaj nikomu kodów BLIK, ani danych do bankowości internetowej. Nawet jeśli osoba kontaktująca się z tobą, podaje się za znajomego lub członka rodziny.
  2. Zachowaj ostrożność przy linkach i wiadomościach SMS oraz e-mailach. Mogą prowadzić do fałszywych stron, które wyłudzają dane. 
  3. Staraj się nie działać pod presją czasu. Oszuści często dokładają wiele starań, aby wywołać uczucie, że coś jest bardzo pilne. 
Źródła zdjęć: PerfectWave / Shutterstock
Źródła tekstu: malopolska.policja.gov.pl