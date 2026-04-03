Gnębią Polaków w okresie przedświątecznym. Sięgają po znaną metodę

Nawet w jednym dniu, przychodzi kilka zgłoszeń odnośnie oszustw tego samego typu. Pokazuje to, że przestępcy nie rezygnują ze swoich działań, a w okresie przedświątecznym jeszcze bardziej mają nadzieję wykorzystać zamieszanie i ludzkie roztargnienie. Mieszkańcy regionu nie dali się nabrać - dwie osoby okazały się na tyle czujne, że nie przekazały żadnych środków finansowych, a oszuści odeszli z kwitkiem.

Metoda "na wnuczka" ożywa przed Wielkanocą

Polega na podszywaniu się pod członka rodziny i wywieraniu presji (telefonicznej lub przez komunikator) na szybkie przekazanie pieniędzy. A że, czas przedświąteczny to także okres wzmożonych zakupów i zamieszania, przestępcy liczą na obniżoną czujność oraz pośpiech. Oszuści coraz częściej, wykorzystują do tego typu działań sztuczną inteligencję, która sprawia, że głos jaki słyszymy w słuchawce, brzmi identycznie jak osoba z naszej rodziny.

Policja, jak zawsze, apeluje o rozwagę i przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa: