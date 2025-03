Oszustwo na wnuczka ma teraz nową wersję. Oto, co warto wiedzieć

To właśnie na tego typu oszustwa nabierają się najczęściej przemiłe starsze panie, które są dość łatwowierne i empatyczne. Bo która by nie zareagowała i nie zaoferowała pomocy finansowej, gdyby do niej zadzwonił zrozpaczony wnuczek, że zaraz mu wyłączą telefon i internet, gdyż nie opłacił rachunków? Każda z takich babć ulega emocjom i chce pomóc jak najszybciej. I w zależności, co podpowie rzekomy wnuczek - wygeneruje kody BLIK, puści przelew, albo co najgorsze poda wszystkie loginy i hasła do swojego konta, aby wnuczek pomógł sobie sam, za jej zgodą. Niestety, takich przypadków, kiedy rzekomy wnuczek czyści babci konto do zera, w dalszym ciągu jest dużo. O wiele za dużo.