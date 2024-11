Zniknęły ci notatki na iPhonie? Koniecznie zrób to, by je odzyskać

Niedawna aktualizacja aplikacji Notatki spowodowała problemy na iPhone'ach, iPadach i Vision Pro. Niektórzy użytkownicy sprzętów Apple utracili wszystkie swoje zapiski. Gigant z Cupertino przyznał się do błędu i oferuje pomoc, jak odzyskać swoje dane.

Apple przyznał, że do aplikacji Notatki wkradł się błąd wraz z aktualizacją we wrześniu 2024 r. Po zaakceptowaniu nowych zasad użytkowania iCloud pewna grupa użytkowników iPhone'ów, iPadów i Vision Pro utraciła swoje wszystkie notatki. Zanim ten problem się uwidocznił na większą skalę, minęło trochę czasu. Teraz Apple tłumaczy, jak te notatki odzyskać.

Producent poleca wykonać następujące kroki:

Otworzyć aplikacje Ustawienia i tapnąć na nasze imię

Przejść do zakładki iCloud a następnie wybrać opcję Notatki

Upewnić się, że synchronizacja jest włączona, następnie przejść do aplikacji Notatki

Jeśli nie pojawiły się notatki, zrestartuj swoje urządzenie i sprawdź ponownie ustawienia

To nie jedyna usterka, jaka wkradła się do oprogramowania sprzętów Apple. Posiadacze iPhone'ów, iPadów i Vision Pro skarżyli się również na błąd z komunikatem "nie można wykonać akcji" przy próbie zaakceptowania nowych zasad użytkowania iCloud. Apple w tym przypadku poleca aktualizację do najnowszej wersji systemu operacyjnego urządzenia (iOS, iPadOS lub visionOS) i ponowienie próby.

