Policjant żąda twojego telefonu? iPhone'a możesz mu bez obaw dać

Apple wprowadził nową funkcję bezpieczeństwa w iOS 18. Jest ona związana z procesem odblokowywania iPhone'ów.

Niespodzianka po czterech dniach

System iOS 18 jest wyposażony teraz w nowy mechanizm bezpieczeństwa. Utrudnia on proces odblokowywania telefonu stronom trzecim.

Jak podaje portal 404 Media, nowa funkcja iOS 18 wymusza restart iPhone'a jeśli go nie odblokowano w przeciągu kilku ostatnich dni lub jeśli nie połączył się z siecią komórkową w tym czasie z siecią komórkową. Smartfon wtedy uruchamia się w stanie podwyższonego bezpieczeństwa, tj. "Before First Unlock" (BFU).

Zachowanie to odpala się po 4 dniach nieaktywności i dodano je w kodzie iOS 18.1. Utrudnia to złamanie telefonu przez złodziejów, ale i policję. Sytuacja wpłynęła również na uprzednio odblokowane i zarekwirowane przez policjantów telefony, które następnie zostały ponownie zablokowane. Właśnie na takim raporcie policyjnym oparł swój wpis portal 404 Media.

W stanie BFU nie można korzystać z centrum powiadomień, panelu sterowania, kamery, WiFi, Face ID, Touch ID, screenshotów oraz widgetów ekranu blokady. Aby móc z nich korzystać trzeba wprowadzić osobisty kod iPhone'a (passcode). Jeśli w takim stanie ktoś chce wydobyć informacje z urządzenia, np. właśnie policja - wtedy to iPhone w poważny sposób ogranicza informacje, jakie można z niego pozyskać.

Apple znany jest z tego, że nie lubi ułatwiać życia policji i agencjom bezpieczeństwa, systematycznie zwiększając poziom zabezpieczeń swoich urządzeń, aczkolwiek nie powstrzymuje to rzeczonych agencji przed znalezieniem własnych obejść.

