iPhone właśnie jednym ruchem załatwił złodziei. Kradzieże tracą sens

Po co kraść iPhone'a, skoro ma blokadę aktywacji, która uniemożliwi jego użycie nawet po zmianie karty SIM? – ktoś zapyta. Odpowiedź brzmi: na części. W obszernym reportażu z 2023 roku dziennikarze WSJ wyjaśnili, że zazwyczaj telefony są kradzione, by trafić do przestępczych dziupli w odległych zakątach świata, gdzie są rozbierane na pojedyncze komponenty. Później wracają do Ameryki Płn czy Europy już jako zamienniki.

Dobra wiadomość, Apple znalazł na ten proceder sposób. W nadchodzącym iOS 18, który pojawi się już w poniedziałek 16 września, blokadą aktywacji objęte zostaną również pojedyncze części. Rozwiązanie to nie jest co prawda perfekcyjne, ale i tak powinno znacząco utrudnić złodziejom życie.

Replaceable parts such as Battery, Display, Camera, etc., in iPhone 12 and later can now be linked to your Apple Account and activate Activation Lock if they are installed in another iPhone.



This feature is now active in iOS 18 RC. pic.twitter.com/6COr8ACsaE