Najmniej godna zaufania metoda odzyskiwania danych. Nowy raport

Niestety, wiele firm przekonało się o tym smutnym fakcie na swoim własnym przykładzie - zapłata okupu oszustwom nie zawsze gwarantuje odzyskanie wykradzionych danych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:12
Firmy coraz mniej chętnie płacą hakerom

Nowe badanie, przeprowadzone przez firmę Veeam wykazało, że płacenie żądań okupu stało się ostatnio mniej skuteczne. Okazuje się, że coraz mniej firm odzyskuje dane po zapłaceniu okupu, co sprawia, że odzyskanie ich w całości staje się jeszcze bardziej kosztowne. Z tego też powodu ataki randsomware potrafią kosztować firmy nawet miliony.

Badanie mówi jasno - w 2024 roku, tylko jedna firma na trzy organizacje (32%), które zapłaciły, odzyskała swoje dane, podczas gdy jeszcze w 2023 roku, była to ponad połowa (54%). Z drugiej strony obserwujemy ciekawe zjawisko - liczba organizacji odzyskujących swoje dane bez płacenia wzrosła w tym samym okresie ponad dwukrotnie (z 14% do 30%). 

Atakujący nie są godną zaufania metodą odzyskiwania danych.

wyjaśnia Tim Pfaelzer, dyrektor generalny firmy Veeam.

Odzyskanie danych po ataku randsomware trochę kosztuje

Veeam twierdzi, że prawie dwie trzecie firm (63%) nie jest w stanie odzyskać sprawności po ataku tego typu, ponieważ brakuje im alternatywnych rozwiązań. Firma twierdzi, że awarie, które trwają tygodniami, mogą kosztować niewyobrażalne pieniądze - nawet milion funtów za godzinę. 

I tak głośne ataki na sklepy M&S i Co-op mogą kosztować nawet 440 milionów funtów, a atak na Jaguara Land Rover nawet 50 milionów funtów tygodniowo. 

Patrząc zatem w przyszłość, niezwykle istotne będzie posiadanie przez firmy systemów tworzenia kopii zapasowych. 

Firmy powinny się skupić na poprawie odporności danych bazowych za pomocą alternatywnej infrastruktury i solidnych kopii zapasowych, aby wyeliminować całkowicie potrzebę płacenia okupów.

twierdzi Pfaelzer.
Zródła zdjęć: aslysun / Shutterstock
Źródła tekstu: techradar.com