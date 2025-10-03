Google Pixel idzie do wojska. Bezpieczny, że mucha nie siada

Niby golas, ale kompletny

Chociaż zwykło się mówić, że Android w smartfonach Google Pixel jest pozbawiony zbędnych aplikacji i na swój sposób goły, to jednak nie do końca to tak wygląda. Nie dostaniemy tutaj jedynie tego, co oferuje faktycznie goły silnik Androida, lecz urządzenie z interfejsem zoptymalizowanym przez Google i aplikacjami własnymi producenta.

Nie będzie więc niepokojących aplikacji innych dostawców, które w swoich politykach bezpieczeństwa uzurpują sobie prawo do bezkarnej komunikacji z odległymi, np. chińskimi serwerami, ale też nie będzie trzeba na dzień dobry niemal niczego instalować — Google Pixel to kompletny smartfon, gotowy do użytku natychmiast po wyjęciu z pudełka.

Wojsko mówi Pixelowi "TAK"

Potwierdzeniem najwyższych standardów bezpieczeństwa są natomiast przyznane właśnie militarne certyfikaty, dopuszczające szereg urządzeń Google Pixel do użytku wojskowego. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) oficjalnie zatwierdził do użytku przez wojsko amerykańskie i inne agencje federalne takie urządzenia jak:

Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro, Pixel 9, Pixel 9a

Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel 8a

Pixel Tablet

Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 7a

Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 6a

Pixel Fold, Pixel 9 Pro Fold

Uzupełniają one wybrane sprzęty firm Samsung i Zebra. Aby uzyskać certyfikację DoD, urządzenia Pixel musiały przejść przez szereg rygorystycznych testów bezpieczeństwa. Telefony muszą spełniać standardy FIPS 140-3, Common Criteria oraz STIG (Security Technical Implementation Guide). Proces certyfikacji obejmuje sprawdzenie ponad stu unikalnych wymagań, od szyfrowania po wykrywanie włamań.

Certyfikacja DoD otwiera przed urządzeniami Pixel nowe możliwości zastosowania w misjach wojskowych i rządowych. Przykładowo, jedna z agencji federalnych planuje wykorzystać telefony Pixel do digitalizacji procesów inspekcji paliwa w ponad 500 lokalizacjach na całym świecie, zastępując manualne procedury zautomatyzowanym systemem zbierania i transmisji danych.