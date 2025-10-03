Zaktualizuj mObywatela. Nowa funkcja ułatwi ci sprawy

Nowa funkcja Dane kontaktowe usprawni kontakty użytkownika aplikacji mObywatel z urzędami. W jej nowej wersji można szybko i łatwo dodać swoje dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Dzięki temu wszelkie formularze, które wypełnia się w aplikacji, będą o nie automatycznie uzupełniane.

Jeśli dodasz swój numer telefonu i adres e-mail do RDK, będą się one uzupełniać automatycznie w formularzach w mObywatelu, np. we wniosku o nowy dowód osobisty, który będziesz składać za pomocą aplikacji – wyjaśniają twórcy mObywatela.

Dane kontaktowe w RDK pozwolą urzędom na łatwiejszy i szybszy kontakt z użytkownikiem aplikacji, jeżeli sprawa będzie tego wymagała. Co więcej, jeśli dane kontaktowe się zmienią, w każdej chwili można je zaktualizować. Z opcji dodania swojego numeru telefonu i adresu e-mail w aplikacji mogą skorzystać wszyscy użytkownicy, którzy są pełnoletni i posiadają ważny mDowód lub Diia.pl.

Jak dodać swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych?