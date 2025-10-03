Nowy pancerniak 5G submarki Blackview. Do Polski wkracza Oscal Pilot 3

Oscal to stosunkowo nowa marka smartfonów, która wywodzi się z firmy Blackview, chińskiego producenta najbardziej znanego z udanych pancerniaków. Nowy Oscal Pilot 3 kusi przystępną ceną, ciekawym wyglądem i całkiem przyzwoitą specyfikacją.

Jak na pancerniaka przystało, Oscal Pilot 3 cechuje się odporną konstrukcją spełniającą wymogi testów MIL-STD-810H oraz norm IP68 i IP69K, zapewniając ochronę przed pyłem i wodą, a także wstrząsami i upadkami. Może pracować zarówno w niskich temperaturach do -20°C, jak i przy upałach do +60°C, będzie więc odpowiednim narzędziem podczas wypraw terenowych. Grubość telefonu to 14,5 mm, a masa – 357 g.

Wyświetlacz IPS w modelu Oscal Pilot 3 ma przekątną 6,78 cala, rozdzielczość Full HD+ (2460 x 1080) i odświeżanie 120 Hz, a za ochronę odpowiada szkło Corning Gorilla Glass 5. Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 6300 z obsługą 5G wspierany przez 12 GB RAM LPDDR4X. Na pliki użytkownika przeznaczono 256 GB pamięci UFS 2.2 (z możliwością rozbudowy do 2 TB).

W specyfikacji znajdziemy także Bluetooth 5.2, NFC, czytnik linii papilarnych w przycisku bocznym i rozbudowane systemy nawigacji (GPS, Galileo, GLONASS, BEIDOU, QZSS), a wszystkim dyryguje Android 15 z nakładką DokeOS 4.1.

Jak podkreśla producent, specjalnym dodatkiem są cztery autorskie aplikacje Doke AI wykorzystujące modele AI, takie jak DeepSeek-R1, ChatGPT czy Gemini AI 2.0 Flash, zapewniają inteligentne zarządzanie funkcjami i bezpieczeństwo użytkowania.

Zestaw aparatów obejmuje główną jednostkę 50 Mpix (Samsung ISOCELL JN1) z technologią AI, wspierany przez aparat noktowizyjny 20 Mpix (SONY IMX376) i przedni aparat 32 Mpix.

Telefon wyposażono w pojemny akumulator 7500 mAh, obsługujący szybkie ładowanie 33 W przez port USB-C. Nie zabrakło funkcji powerbanku, co pozwala zasilać inne urządzenia w terenie.