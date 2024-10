Apple iPhone SE 4 od grudnia w masowej produkcji

Będzie wcięcie w ekranie, ale tak poza tym Apple iPhone SE 4 zaoferuje topowe podzespoły i aż 8 GB pamięci RAM. Niby SE, ale taki wreszcie z klasą.

Za sprawą tipsera Jukanlosreve do sieci trafiła kolejna porcja informacji na temat nadchodzącego smartfonu Apple iPhone SE 4 generacji. Podobno masowa produkcja najbardziej przystępnego cenowo iPhone'a rusza już w grudniu.

Przede wszystkim telefon będzie z tych mniejszych. Może nie tak mały, jak poprzednik czy iPhone 13 mini, ale ekran OLED o przekątnej 6,06 cala zdecydowanie stawia go w segmencie telefonów kompaktowych. Sercem urządzenia będzie chipset Apple A18, a więc ten sam, co w podstawowych modelach Apple iPhone 16 i 16 Plus. Podobnie jak one telefon dostanie też 8 GB pamięci RAM i odświeżanie ekranu 60 Hz.

Ekran z wcięciem - po staremu

Po stronie różnic względem iPhone'a 16 będzie natomiast wcięcie w ekranie, tzw. notch, zamiast dynamicznej wyspy stosowanej we flagowej linii telefonów producenta. Obok 8 GB pamięci RAM, podstawowy wariant telefonu zaoferuje też aż 128 GB pamięci wewnętrznej.

Z tyłu obudowy znajdziemy pojedynczy aparat fotograficzny, ale — co ciekawe — będzie to jednostka 48 Mpix znana z bardziej współczesnych iPhone'ów. Za zasilanie odpowiadać ma akumulator o pojemności 3279 mAh, ładowany z mocą 20 W, a także bezprzewodowo w standardzie MagSafe.

Polska cena Apple iPhone SE 4 nie powinna przekroczyć 3000 zł

Należy jednak spodziewać się wzrostu cen w stosunku do SE 3. generacji — z 429 dolarów do około 499 - 549 dolarów. Patrząc na obecny przelicznik dolara na złotówki u Apple'a, oznacza to polskie ceny z zakresu 2499 - 2749 zł. W ostatnich dniach pojawiły się też przecieki dotyczące większego Apple iPhone SE 4 Plus, ale nie zostały one jeszcze potwierdzone w niezależnych źródłach.

Źródło zdjęć: incehesap

Źródło tekstu: PhoneArena, oprac. wł