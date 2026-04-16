Uzależniłeś się od Shortów na YouTube? Ta opcja wszystko zmienia

Wpadnięcie w pętle oglądania Shortów na YouTubie może spotkać każdego. Wydaje nam się, że robimy to dopiero chwilę, a tu nagle okazuje się, że minęła godzina albo nawet więcej. Jednak jest na to rozwiązanie. Google dodał właśnie nową opcję do aplikacji YouTube'a, która wszystko zmienia.

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube Shorts z ograniczeniami

Już w październiku YouTube ogłosił wprowadzenie limitu czasowego na YouTubie. Każdy użytkownik aplikacji mógł sam ustawić, ile czasu dziennie chce maksymalnie poświęcać na oglądanie Shortów. Jednak wtedy możliwe było ustawienie zakresu od 15 minut do 2 godzin. Teraz Google poszedł o krok dalej.

YouTube pozwala na ustawienie limitu na Shorty na 0 minut. Dzięki temu w ogóle nie pojawią się one na stronie głównej aplikacji. Nadal będą dostępne w zakładce subskrypcje. Da się też obejrzeć pojedyncze materiały, ale każda próba przescrollowania do następnego zakończy się komunikatem o osiągnięciu limitu. Zatem to nadal świetna opcja dla uzależnionych.