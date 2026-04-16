Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 06:51
Uzależniłeś się od Shortów na YouTube? Ta opcja wszystko zmienia

Wpadnięcie w pętle oglądania Shortów na YouTubie może spotkać każdego. Wydaje nam się, że robimy to dopiero chwilę, a tu nagle okazuje się, że minęła godzina albo nawet więcej. Jednak jest na to rozwiązanie. Google dodał właśnie nową opcję do aplikacji YouTube'a, która wszystko zmienia.

YouTube Shorts z ograniczeniami

Już w październiku YouTube ogłosił wprowadzenie limitu czasowego na YouTubie. Każdy użytkownik aplikacji mógł sam ustawić, ile czasu dziennie chce maksymalnie poświęcać na oglądanie Shortów. Jednak wtedy możliwe było ustawienie zakresu od 15 minut do 2 godzin. Teraz Google poszedł o krok dalej.

YouTube pozwala na ustawienie limitu na Shorty na 0 minut. Dzięki temu w ogóle nie pojawią się one na stronie głównej aplikacji. Nadal będą dostępne w zakładce subskrypcje. Da się też obejrzeć pojedyncze materiały, ale każda próba przescrollowania do następnego zakończy się komunikatem o osiągnięciu limitu. Zatem to nadal świetna opcja dla uzależnionych.

Sam w ostatnich dniach całkowicie odinstalowałem TikToka na swoim telefonie. Dodatkowo w ustawieniach systemowych w zakładce "cyfrowa równowaga" ustawiłem limit dzienny na Instagrama. Po jego osiągnięciu ikona aplikacji robi się szara i nie da się jej włączyć. Taka opcja dostępna jest dla każdej aplikacji, jaką mamy na telefonie, więc jeśli też chcecie sobie zrobić detoks, to jest to świetna opcja.

Źródła zdjęć: Ascannio / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google