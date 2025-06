Google wpuści konkurencję do wyszukiwarki. Są pierwsze decyzje

Tamtejszy Urząd do spraw Konkurencji i Rynku (CMA) co prawda tym razem nie oskarżył Google o stosowanie praktyk monopolistycznych. Zaznaczył jednak, że analiza przeprowadzona przez Urząd wskazuje na to , że firma ma zbyt duży wpływ na niektóre rynki i sektory działalności w Wielkiej Brytanii, co może się wiązać z koniecznością wprowadzenia zmian.