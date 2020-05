Windows 10 May 2020 Update już jest, ale nie każdy może go używać

Od wtorku działa strona Microsoftu z informacjami o majowej aktualizacji Windowsa 10. May 2020 Update został udostępniony późnym wieczorem w środę (27 maja). Aktualizacja jest wdrażana stopniowo.

Windows 10 May 2020 Update: Linux, Cortana i wygoda

Największą atrakcją Windowsa 10 May 2020 Update jest niewątpliwie druga wersja Windows Subsystem for Linux. WSL to podsystem pozwalający na uruchamianie linuxowych aplikacji na Windowsie, podobnie jak Cygwin i MinGW. To znacznie ułatwia pracę programistom, administratorom i poweruserom.

WSL 2, zapowiadany w 2019 roku, dostał własną wersję jądra GNU/Linux, przygotowaną przez Microsoft specjalnie do tego zadania. Kod źródłowy zostanie niebawem udostępniony, by specjaliści mogli tworzyć własne wersje jądra dla WSL 2. Własne jądro ma zapewnić znaczący wzrost wydajności podsystemu, będzie aktualizowane przez Windows Update. Niestety jeszcze nie dostaniemy przyspieszenia sprzętowego GPU dla aplikacji z interfejsem graficznym, ale nad tym też trwają prace.

Do tego Windows 10 2004 ułatwia parowanie urządzeń Bluetooth z komputerem. Nie trzeba już przechodzić do ustawień i można to zrobić z obszaru powiadomień. W końcu można zmienić nazwy wirtualnych pulpitów – dziwne, że musieliśmy na to czekać tyle lat (halo, Apple, nie spać!). Pojawiły się też nowe funkcje DirectX 12 Ultimate, mające zapewnić płynniejsze działanie grafiki.

Z punktu widzenia użytkowników znad Wisły nowości w Cortanie są mniej atrakcyjne – i tak z nią nie porozmawiamy po polsku. Niemniej warto wspomnieć, że będzie można odpiąć asystentkę od paska zadań, a nowy interfejs zapewni wygodniejszą obsługę, także przez pisanie.

Majową aktualizację Windowsa 10 znajdziesz w Windows Update (aktualnie tylko na maszynach z Windowsem 10 1903 i 1909). Uczestnicy programu dla testerów Windows Insider dostali ją w kwietniu i niedługo zostaną dla nich uruchomione testy jesiennej aktualizacji.

Czy są jakieś problemy? Oczywiście, że tak!

Jak zwykle, nowa wersja Windowsa ma długą listę problemów, które jeszcze nie zostały rozwiązane i na części komputerów aktualizacja została zablokowana. Warto przejrzeć listę, by potem nie było zaskoczenia. Znajdziesz ją w dokumentacji Windowsa 10.

Wybrałam z listy kilka popularniejszych błędów, przez które Microsoft mógł zablokować aktualizację na twoim komputerze.

Myszka może nie działać w grach korzystających z biblioteki GameInput

może nie działać w grach korzystających z biblioteki Mogą nie działać sterowniki Nvidii starsze niż 358.00

Mogą wystąpić problemy z podłączaniem więcej niż jednego urządzenia Bluetooth na komputerach z pewnymi modułami firmy Realtek

na komputerach z pewnymi modułami firmy Realtek Występują problemy z niektórymi sterownikami dźwięku Conexant (Conexant HDAudio Driver)

(Conexant HDAudio Driver) Variable Refresh Rate (VRR) może nie działać prawidłowo na maszynach z iGPU Intela , szczególnie w grach używających DirectX 9

, szczególnie w grach używających DirectX 9 Przy podłączaniu stacji dokującej Thunderbolt w określonych warunkach może pokazać się „niebieski ekran śmierci”.

Na szczęście błędy te występują na relatywnie niewielkiej liczbie urządzeń. Większość z nas może już cieszyć się świeżutkim, pachnącym majem Windowsem 10 2004 bez istotnych błędów.

