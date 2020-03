Święto w Microsofcie! Windows 10 obecny na 1 mld aktywnych maszyn

Windows 10 miał osiągnąć ten pułap w ciągu od dwóch do trzech lat od premiery. Nie udało się i ostatecznie Microsoftowi zajęło około 4,5 roku, by ten system zameldował się na 1 mld aktywnych urządzeń na całym świecie. Mimo wszystko, jest to ogromne osiągnięcie OS-u giganta.

Dzisiaj Microsoft pochwalił się miliardem aktywnych maszyn pracujących pod kontrolą systemu Windows 10. Przypominamy, ten pułap miał być osiągnięty w czasie od 2 do 3 lat od premiery "dziesiątki". To jednak nie udało się, m. in. ze względu na ogromną popularność Windows 7 oraz niekoniecznie dobrą komunikację giganta z użytkownikami. Nie pomogły również "psujące się" aktualizacje tego systemu. Powodem niedogodności związanych z uaktualnieniami była również bardzo sztywna polityka giganta, który nie zapewniał żadnych kompromisów w dostarczaniu kolejnych paczek poprawek do użytkowników Windows 10.

Microsoft przyzwyczaił nas do tego, że statystyki odnośnie adopcji Windows 10 na rynku zawierają w sobie nie tylko pecety, ale również konsole Xbox One, gogle HoloLens i inne urządzenia. Gigant pochwalił się, że Windows 10 zasila 80 000 różnych modeli od 1000 producentów - partnerów OEM. Do programu wczesnych testów - Windows Insider dołączyło 17,8 mln osób, jednak nie wiadomo jaki odsetek jest realnie aktywny w testowaniu kolejnych odsłon systemu.

Gigant zapowiedział dalsze rozwijanie systemu Windows 10 - nie jest to żadna niespodzianka - tym bardziej, że to oprogramowanie ostatecznie okazało się sporym sukcesem Microsoftu. Cóż, miejmy nadzieję, że "dziesiątka" będzie coraz lepsza i coraz bardziej "bezproblemowa", szczególnie tuż po aktualizacjach.

Źródło tekstu: Microsoft