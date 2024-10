Wiemy ile zarabia YouTube. Niektóre państwa nie mają takiego budżetu

YouTube to maszyna do zarabiania pieniędzy dla Google. Są świadomi tego niemal wszyscy. Jednak jak bardzo? Portal Android Authority postanowił oszacować ile miliardów dolarów wpada z tego tytułu do kieszeni Google i porównać to z innymi gigantami, a nawet PKB wybranych krajów.

Ile zarabia Google na YouTube?

Google nie podaje dokładnych danych finansowych YouTube i nie oddziela ich dokładnie od innych usług firmy. Dlatego też serwis Android Authority oszacował liczby na bazie pewnych dostępnych danych i posługując się pewnymi założeniami.

Wiadomo, że YouTube zarabia rocznie 31,5 miliardów dolarów z reklam i są to oficjalne dane, jednak dalej nie wiadomo na przykład ile pieniędzy wpada do kieszeni Google z tytułu subskrypcji. Dzieje się tak dlatego, że sprawozdania finansowe korporacji Alphabet (właściciela Google) wykazują, że Google zarabia 34,7 mld dol. z różnych subskrypcji, sprzedaży usług oraz urządzeń. CEO Alphabet i Google wyjawił, że z tych 34,7 mld dol., aż 15 mld to zarobki z subskrypcji i w głównej mierze pochodziły z usług takich, jak YouTube Premium, YouTube Music i YouTube TV.

Przy założeniu, że 75-80% zarobków z subskrypcji stanowią abonamenty YouTube (tak przyjął portal Android Authority), udało się wyliczyć, żę łącznie YouTube przynosi 43 miliardów dolarów przychodów. W przeliczeniu na dzień, to aż 118 milionów dolarów dziennie albo 82 tys. dol. na minutę.

Jak mają się przychody Youtube względem innych gigantów streamingu mediów?** Otóż usługa Google przebija Netflix aż o 10 mld dol., a tutaj można znaleźć porównanie względem 6 konkurencyjnych platform:**

Netflix — 33,7 mld dol.

Spotify — 14,3 mld dol.

Amazon Prime Video — 14 mld dol.

Hulu — 11,2 mld dol.

Disney Plus — 8,4 mld dol.

Max — 7,7 mld dol.

Jak wynika z tego zestawienia, YouTube zarabia więcej niż Spotify, Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus i Max razem wziętych. Co więcej, YouTube jest bardziej dochodowe dla Google niż cały Amazon Prime, który Amazonowi przynosi 40,2 mld dolarów.

Przychód samego YouTube jest porównywalny z Coca Colą, Oracle i Deutsche Bank, które mają przychody na poziomie odpowiednio: 43, 42,4 i 42,3 mld dol.

Co interesujące, gdy porównamy przychody YouTube z Produktem Krajowym Brutto państw (wg Banku Światowego i ONZ), to spośród ponad 180 krajów, YouTube plasowałoby się w pierwszej setce, generując podobne pieniądze, co Łotwa, Bahrajn i Paragwaj.

