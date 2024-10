YouTube z masą nowości. Na pewno skorzystasz

Google zapowiedział dużą aktualizację YouTube'a. Zmiany dotkną zarówno aplikacje na urządzenia mobilne i telewizory, jak i serwis w wersji webowej, na komputerach.

YouTube przejdzie ogromną zmianę. Google zapowiedział całą masę nowości, które dotyczą tak samo zwykłych użytkowników, jak i twórców treści. W sumie zapowiedziano ponad 20 mniejszych i większych zmian. Oto najciekawsze z nich.

Wspólne playlisty

Jedną z największych nowości są wspólne playlisty. Znajomi czy członkowie rodziny mogą zostać do nich zaproszeni, dzięki czemu będą w stanie dodawać nowe filmy. W przyszłości pojawi się też możliwość głosowania, czy dany materiał ma zostać dodany do playlisty.

Mini-odtwarzacz

Pierwszą nowością jest mini-odtwarzacz, który pozwala na zminimalizowanie aktualnie oglądanego filmu i dalsze nawigowanie po aplikacji. Odtwarzacz nie jest w żaden sposób przypięty, więc można go dowolnie przesuwać.

Zmiana prędkości odtwarzania

YouTube od dawna oferuje możliwość dostosowania prędkości odtwarzania. Jednak do tej pory możliwe było ustawianie wartości ze skokiem co 0,25, gdzie maksymalna wartość wynosiła 2.0x. Teraz YouTube pozwoli zmieniać prędkość odtwarzania ze skokiem co 0,05, co daje dużo większe możliwości.

Timer

YouTube wprowadza funkcję timera. Dzięki niej możliwe jest ustawienie, po jakim czasie serwis ma przestać odtwarzać filmy. Do tej pory funkcja była testowana wśród użytkowników Premium, ale teraz ma być dostępna dla wszystkich.

Nowy interfejs na telewizorach

Kolejna nowość to odświeżenie interfejsu aplikacji YouTube w wersji na telewizory. Według Google'a ma on być bardziej kinowy i lepiej dostosowany do odtwarzania tzw. shortów.

Nowości dostępne są w aplikacji mobilnej, na telewizorach, w wersji webowej serwisu, a także w aplikacjach YouTube Music.

Źródło zdjęć: Chayjitti Hongmanee / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCWorld