YouTube spełnia prośbę użytkowników. Cenna nowość

YouTube'owi twórcy w końcu się doczekali. Platforma wprowadza nowość, o którą wielu z nich prosiło. Dotyczy YouTube Shorts.

YouTube to dla wielu osób platforma pierwszego wyboru, jeśli chodzi o rozrywkę. Znajdziemy na niej różnego rodzaju treści, w tym też wiele ciekawych i jakościowych. Coraz większą popularnością cieszą się też krótkie formy, czyli tzw. Shorts. Wkrótce będą one trochę dłuższe.

Dłuższe YouTube Shorts

YouTube zapowiedział, że od 15 października Shortsy będą mogły być dłuższe. Maksymalny czas filmu w tym formacie zostanie wydłużony do 3 minut. To jedna z rzeczy, o którą twórcy prosili platformę od dawna. Do tej pory Shortsy musiały mieć od 15 do maksymalnie 60 sekund, więc ich długość zostanie zwiększona aż 3-krotnie.

Przy okazji YouTube zapowiedział też kilka innych zmian. W najbliższych miesiącach platforma ma poprawić rekomendacje dla dłuższych materiałów. Pojawi się też możliwość miksowania filmów z już gotowymi wzorami. Podobnie wygląda to między innymi na Instagramie. Możliwe ma być również miksowanie wcześniej opublikowanych filmów, w tym kilku jednocześnie.

Zobacz: YouTube TV - funkcja płatna do tej pory, będzie za darmo

Zobacz: YouTube najpierw nastraszył, a teraz zaskoczył miłą niespodzianką

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Photo Agency / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GSMArena