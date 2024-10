YouTube najpierw nastraszył, a teraz zaskoczył miłą niespodzianką

W ubiegły weekend YouTube wyraźnie zubożał. Pisaliśmy, jak to z platformy zaczęły znikać utwory twórców takich jak Adele, Bob Dylan, Kendrick Lamar, Green Day, R.E.M., Burn Boy, Rush i wielu innych. I tym oto sposobem YouTube w USA odciął swoich użytkowników od muzyki 30 tys. artystów. Za wszystko winne były problemy z licencją SESAC. Organizacja zajmująca się prawami autorskimi nie uzyskała porozumienia z YouTube'em. To spowodowało całe to zamieszanie i znikające piosenki.

YouTube i SESAC odnowiły umowę

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników muzyki. Obie firmy dogadały się i odnowiły umowę. Wszystkie utwory powinny wrócić na swoje miejsce. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą spodziewać się przywrócenia zablokowanych treści w ciągu najbliższych dni.

Całe szczęście, cały problem z umową był krótkotrwały. YouTube postanowił załagodzić nastroje użytkowników i odnowił umowę licencyjną niemal w ekspresowym tempie. Tym samym, utorował sobie drogę do powrotu na platformę wszystkich ulubionych piosenek.

If you’re in the United States ➡️ ️we're happy to share that YouTube has reached a deal with SESAC. Content (that was previously blocked) will be restored across YouTube services over the next day or two. We appreciate all your patience 🙏