YouTube bezlitosny. Zmusi cię do oglądania reklam

Google jest bezlitosny dla użytkowników. W aplikacji YouTube wprowadzono zmianę, która chyba nikomu się nie spodoba. Zmusi nas do oglądania reklam.

YouTube wytoczył kolejne działa w walce z użytkownikami, którzy opierają się przed wykupieniem pakietu Premium. Serwis na wiele sposobów stara się uprzykrzyć im życie, ale wszystko sprowadza się do jednego mianownika, którym jest większa liczba reklam. Nie inaczej jest w tym przypadku.

YouTube zmusi nas do oglądania reklam?

Użytkownicy aplikacji YouTube na Androidzie oraz iOS donoszą o niezbyt przyjemnej zmianie. Wygląda na to, że Google usunął z appki przycisk z odliczaniem czasu, po którym można pominąć reklamę na początku filmu. Zdaniem użytkowników zostali oni zmuszeni do oglądania całych reklam, co z oczywistych spowodów nie spotkało się z aprobatą.

Rzecznik YouTube'a — Oluwa Falodun — twierdzi, że do niczego takiego nie doszło. Przekazał on, że przycisk odliczania czasu i pomijania reklamy nigdzie nie zniknął. Jednocześnie przyznał, że YouTube dokonał kilku zmian, aby lepiej wyświetlać reklamy. Zapewnia też, że nadal da się pominąć niektóre materiały promocyjne, ale zamiast 5-sekundowego odliczania pojawią się inne elementy odmierzające czas, np. belka z progresem.

Użytkownicy obawiają się, że nawet jeśli pomijalne reklamy nie zniknęły, to decyzje YouTube podyktowane są chęcią większego zarobku. Nie brakuje komentarzy, według których wiele osób z przyzwyczajenia może nie zauważyć nowych elementów interfejsu i przez to będą oglądać całe reklamy. Wielu twierdzi też, że to pierwszy krok ku całkowitemu wyeliminowaniu pomijanych materiałów promocyjnych w serwisie. Jak będzie w rzeczywistości? Zapewne dowiemy się z czasem.

Zobacz: YouTube spełnia prośbę użytkowników. Cenna nowość

Zobacz: YouTube mówi ups. Przypadkiem skasował trochę filmów i kont

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JarTee / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PhoneArena