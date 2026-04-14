Wiadomości Google z wyczekiwaną funkcją. Ucieszą się fani Samsunga

Niedawno Samsung zapowiedział już ostateczne wygaszanie swojej własnej aplikacji do SMS-ów, oficjalnie wskazując na Wiadomości Google jako domyślny komunikator w smartfonach Galaxy. Choć przesiadka na apkę giganta z Mountain View ma swoje zalety – głównie ze względu na brak pełnego wsparcia dla standardu RCS w Wiadomościach Samsunga – wielu wieloletnich użytkowników narzekało na jedną kwestię. Chodzi o bardzo skromne możliwości personalizacji wyglądu czatów. Wygląda jednak na to, że Google uważnie śledzi nastroje użytkowników i szykuje odpowiednią aktualizację.

Obecnie możliwości zmiany wyglądu czatów w Wiadomościach Google są dość ubogie. Użytkownicy mogą skorzystać jedynie z prostej opcji zmiany kolorów, która jednocześnie modyfikuje barwę tła oraz dymków wiadomości. Konkurencyjne rozwiązanie Samsunga pozwalało na znacznie więcej, w tym chociażby na ustawianie dowolnych zdjęć z galerii jako tapety konwersacji. Posiadacze smartfonów Galaxy mogli też korzystać z modułu Theme Park w aplikacji Good Lock, aby dostrajać kontrast, modyfikować dymki i tworzyć różne motywy.

Kod ujawnia nowe opcje personalizacji czatów

Google najwyraźniej wziął sobie do serca braki w swoim komunikatorze. Redakcja Android Authority odkryła w najnowszej wersji beta Wiadomości Google (20260410_02_RC00) linie kodu, które stanowią zapowiedź znacznej rozbudowy opcji wizualnych.

Z analizy kodu wynika, że w aplikacji pojawi się nowa sekcja „Niestandardowe”, która pozwoli na niezależną zmianę koloru dymków wiadomości i tła, wgrywanie własnych zdjęć jako tapet czatu, a także wygodny podgląd motywu przed jego ostatecznym zastosowaniem.