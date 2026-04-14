Wiadomości Google z wyczekiwaną funkcją. Ucieszą się fani Samsunga
Google szykuje kolejną aktualizację w swojej aplikacji do SMS, wprowadzając zaawansowane opcje personalizacji czatów. To świetna wiadomość, zwłaszcza dla użytkowników smartfonów Galaxy, którzy muszą pożegnać się z aplikacją Samsunga.
Niedawno Samsung zapowiedział już ostateczne wygaszanie swojej własnej aplikacji do SMS-ów, oficjalnie wskazując na Wiadomości Google jako domyślny komunikator w smartfonach Galaxy. Choć przesiadka na apkę giganta z Mountain View ma swoje zalety – głównie ze względu na brak pełnego wsparcia dla standardu RCS w Wiadomościach Samsunga – wielu wieloletnich użytkowników narzekało na jedną kwestię. Chodzi o bardzo skromne możliwości personalizacji wyglądu czatów. Wygląda jednak na to, że Google uważnie śledzi nastroje użytkowników i szykuje odpowiednią aktualizację.
Obecnie możliwości zmiany wyglądu czatów w Wiadomościach Google są dość ubogie. Użytkownicy mogą skorzystać jedynie z prostej opcji zmiany kolorów, która jednocześnie modyfikuje barwę tła oraz dymków wiadomości. Konkurencyjne rozwiązanie Samsunga pozwalało na znacznie więcej, w tym chociażby na ustawianie dowolnych zdjęć z galerii jako tapety konwersacji. Posiadacze smartfonów Galaxy mogli też korzystać z modułu Theme Park w aplikacji Good Lock, aby dostrajać kontrast, modyfikować dymki i tworzyć różne motywy.
Kod ujawnia nowe opcje personalizacji czatów
Google najwyraźniej wziął sobie do serca braki w swoim komunikatorze. Redakcja Android Authority odkryła w najnowszej wersji beta Wiadomości Google (20260410_02_RC00) linie kodu, które stanowią zapowiedź znacznej rozbudowy opcji wizualnych.
Z analizy kodu wynika, że w aplikacji pojawi się nowa sekcja „Niestandardowe”, która pozwoli na niezależną zmianę koloru dymków wiadomości i tła, wgrywanie własnych zdjęć jako tapet czatu, a także wygodny podgląd motywu przed jego ostatecznym zastosowaniem.
Odniesienia do „Twoich zdjęć” wyraźnie sugerują bezpośrednią integrację ze Zdjęciami Google, co znacznie ułatwiłoby wybór odpowiedniej grafiki. Co najważniejsze, nowości pozwolą na swobodne łączenie różnych elementów interfejsu i nie będą zmuszać użytkownika do korzystania z gotowych, sztywnych szablonów. Nie wiadomo jeszcze, kiedy te wszystkie nowości pojawią się w ostatecznej wersji Wiadomości Google.