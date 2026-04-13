Ważna nowość dla użytkowników Androida. Masz 30 dni

Wiadomości Google zyskały nową funkcję, dobrze już znaną z aplikacji SMS-owych Apple i Samsunga. Chodzi o kosz na usunięte konwersacje, który pozwala odzyskać przypadkiem skanowane wiadomości.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:12
Każdemu z nas zdarzyło się przez przypadek usunąć ważną konwersację w telefonie. Do tej pory w aplikacji Wiadomości Google oznaczało to bezpowrotną utratę danych. Teraz twórcy popularnego komunikatora rozwiązują ten problem.

Funkcja kosza już wcześniej trafiła na testy beta aplikacji Wiadomości Google i z zapowiedzi wynikało, że wkrótce zawędruje na nasze smarfony. I tak się też stało. Nowa funkcja doczekała się finalnego wydania i jest sukcesywnie udostępniana wszystkim posiadaczom smartfonów z Androidem. O ładnych kilka lat za późno, chciałoby się dodać, bo konkurencyjne apki SMS już wcześniej miały tę oczywistą funkcję.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szkło hartowane MYSCREEN Diamond Glass Lite Edge Full Glue do Samsung Galaxy S24
Szkło hartowane MYSCREEN Diamond Glass Lite Edge Full Glue do Samsung Galaxy S24
0 zł
21.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 21.99 zł
Etui KARL LAGERFELD Diagonal Quilted Script do Apple iPhone 15 Pro Max Czarny
Etui KARL LAGERFELD Diagonal Quilted Script do Apple iPhone 15 Pro Max Czarny
0 zł
131.37 zł - najniższa cena
Kup teraz 131.37 zł
Szkło hartowane 3MK HardGlass Max Lite do Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022
Szkło hartowane 3MK HardGlass Max Lite do Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Advertisement

Jej działanie jej banalnie proste. Po aktualizacji aplikacji skasowane czaty nie znikają od razu w cyfrowej próżni. Zamiast tego trafiają do specjalnego folderu, gdzie spędzą 30 dni przed automatycznym usunięciem. W ciągu tego czasu użytkownicy będą mogli w każdej chwili wejść do kosza i przywrócić omyłkowo usunięty wątek lub ręcznie skasować go na zawsze.

Aby znaleźć nową sekcję, wystarczy kliknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu, a kosz będzie widoczny tuż pod zarchiwizowanymi wiadomościami.

Warto jednak pamiętać o jednym istotnym szczególe technicznym dotyczącym odbierania nowych SMS-ów. Jeśli otrzymasz wiadomość od osoby, z którą czat znajduje się obecnie w koszu, pojawi się ona jako zupełnie nowy wątek w głównej skrzynce. Oznacza to, że nowa wiadomość nie przywróci automatycznie starszej konwersacji z usuniętych elementów.

Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Central