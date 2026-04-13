Ważna nowość dla użytkowników Androida. Masz 30 dni

Każdemu z nas zdarzyło się przez przypadek usunąć ważną konwersację w telefonie. Do tej pory w aplikacji Wiadomości Google oznaczało to bezpowrotną utratę danych. Teraz twórcy popularnego komunikatora rozwiązują ten problem.

Funkcja kosza już wcześniej trafiła na testy beta aplikacji Wiadomości Google i z zapowiedzi wynikało, że wkrótce zawędruje na nasze smarfony. I tak się też stało. Nowa funkcja doczekała się finalnego wydania i jest sukcesywnie udostępniana wszystkim posiadaczom smartfonów z Androidem. O ładnych kilka lat za późno, chciałoby się dodać, bo konkurencyjne apki SMS już wcześniej miały tę oczywistą funkcję.

Jej działanie jej banalnie proste. Po aktualizacji aplikacji skasowane czaty nie znikają od razu w cyfrowej próżni. Zamiast tego trafiają do specjalnego folderu, gdzie spędzą 30 dni przed automatycznym usunięciem. W ciągu tego czasu użytkownicy będą mogli w każdej chwili wejść do kosza i przywrócić omyłkowo usunięty wątek lub ręcznie skasować go na zawsze.

Aby znaleźć nową sekcję, wystarczy kliknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu ekranu, a kosz będzie widoczny tuż pod zarchiwizowanymi wiadomościami.