WhatsApp zrobi teraz cuda. I to z wiadomościami, które przegapiliśmy

WhatsApp wyręczy nas po raz kolejny

WhatsApp może teraz podsumować nasze osobiste czaty. Do tego typu funkcji można było uzyskać dostęp, dotykając jedynie przycisku, który rozwijał wszystkie nieprzeczytane wiadomości w czacie. Ale teraz, zamiast pokazywać wiadomości, WhatsApp używa Meta AI do generowania podsumowania oraz wypunktowania tego, co przegapiliśmy.