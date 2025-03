TikTok nadal ma spore problemy, ale widać światło w tunelu

Oprócz możliwości dodatkowej inwestycji od obecnych współwłaścicieli amerykańskie władze chcą, aby w projekt mocniej zaangażowała się także firma Oracle. TikTok już wykorzystuje systemy Oracle od dłuższego czasu. Natomiast rozszerzenie tej współpracy i zapewnienie, że dane wszystkich amerykańskich użytkowników aplikacji przechowywane byłyby na serwerach Oracle, a to mogłoby rozwiać wątpliwości co do ochrony danych osobowych.