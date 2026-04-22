Portfel Google zyskuje nową supermoc. Ta funkcja ułatwi ci życie

Jedną z bardziej przydanych funkcji w Portfelu Google jest możliwość dodawania samolotowych kart pokładowych, co pozwala na prostą i szybką odprawę na lotnisku. Teraz aplikacja doczekała się sporej, związanej z tym aktualizacji – zyskuje obsługę Live Updates. Jest to funkcja systemu Android, która pozwala wyświetlać dynamiczne powiadomienia bezpośrednio na ekranie blokady, w szufladzie powiadomień oraz na ekranie Always-On Display. Nowość była zapowiadana już w ubiegłym roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzięki nowej funkcji Portfel Google może teraz pokazywać postęp lotu w formie paska w stałym powiadomieniu. Kiedy telefon jest aktywnie używany, informacja minimalizuje się do małej pigułki w lewym górnym rogu paska stanu – dokładnie tak, jak działa to w przypadku innych Live Updates na Androidzie.

Funkcja przyda się pasażerom oczekującym na lot – uaktywnia się na krótko przed boardingiem i startem. Później może być używana na pokładzie samolotu (oczywiście pod warunkiem dostępu do Wi-Fi w samolocie), ale też przyda się osobom oczekującym na przylot kogoś bliskiego. Live Updates mają też działać przy przejazdach pociągiem oraz w innych środkach transportu, które można dodać do Portfela Google.

Nowa funkcja dobrze uzupełnia to, co Portfel Google już oferuje – aplikacja automatycznie pobiera bilety lotnicze z Gmaila, przypomina o odprawie kilka godzin przed lotem, a dzięki funkcji wyświetlania kart w pobliżu (Nearby Pass) wyświetla kartę pokładową z wyprzedzeniem, gdy wykryje, że użytkownik zbliża się do lotniska. Na razie Live Updates nie obejmują jeszcze takich szczegółów jak zmiany bramek czy numer taśmy bagażowej, choć byłoby to przydatne rozszerzenie.