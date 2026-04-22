Portfel Google zyskuje nową supermoc. Ta funkcja ułatwi ci życie

Portfel Google zyskuje nowe funkcje, a wchodząca właśnie nowość będzie jak znalazł na nadchodzący sezon wakacyjny. Dzięki powiadomieniom na żywo nie przeoczysz żadnego szczegółu lotu samolotem. 

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:52
Jedną z bardziej przydanych funkcji w Portfelu Google jest możliwość dodawania samolotowych kart pokładowych, co pozwala na prostą i szybką odprawę na lotnisku. Teraz aplikacja doczekała się sporej, związanej z tym aktualizacji – zyskuje obsługę Live Updates. Jest to funkcja systemu Android, która pozwala wyświetlać dynamiczne powiadomienia bezpośrednio na ekranie blokady, w szufladzie powiadomień oraz na ekranie Always-On Display. Nowość była zapowiadana już w ubiegłym roku.

Dzięki nowej funkcji Portfel Google może teraz pokazywać postęp lotu w formie paska w stałym powiadomieniu. Kiedy telefon jest aktywnie używany, informacja minimalizuje się do małej pigułki w lewym górnym rogu paska stanu – dokładnie tak, jak działa to w przypadku innych Live Updates na Androidzie.

Funkcja przyda się pasażerom oczekującym na lot – uaktywnia się na krótko przed boardingiem i startem. Później może być używana na pokładzie samolotu (oczywiście pod warunkiem dostępu do Wi-Fi w samolocie), ale też przyda się osobom oczekującym na przylot kogoś bliskiego. Live Updates mają też działać przy przejazdach pociągiem oraz w innych środkach transportu, które można dodać do Portfela Google.

Nowa funkcja dobrze uzupełnia to, co Portfel Google już oferuje – aplikacja automatycznie pobiera bilety lotnicze z Gmaila, przypomina o odprawie kilka godzin przed lotem, a dzięki funkcji wyświetlania kart w pobliżu (Nearby Pass) wyświetla kartę pokładową z wyprzedzeniem, gdy wykryje, że użytkownik zbliża się do lotniska. Na razie Live Updates nie obejmują jeszcze takich szczegółów jak zmiany bramek czy numer taśmy bagażowej, choć byłoby to przydatne rozszerzenie.

Aktualizacja jest już stopniowo wdrażana – zauważono ją m.in. na smartfonach Pixel. Aby skorzystać z nowości, wystarczy upewnić się, że w telefonie jest zainstalowana najnowsza wersja Portfela Google lub zaktualizowane usługi Google Play.

Źródła zdjęć: JarTee / Shutterstock, 9to5Google
Źródła tekstu: Android Authority, 9to5Google