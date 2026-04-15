Orange zmienia zasady. Nowe opcje w aplikacji

Nowości dla ofert na kartę

Orange Polska od kilku miesięcy oferuje preinstalację eSIM na wybranych iPhone'ach oraz telefonach z systemem Android. Teraz udogodnienia te trafiły również do oferty Orange na kartę. Użytkownicy pomarańczowego prepaida mogą korzystać z wirtualnych kart SIM bez konieczności wizyty w salonie sprzedaży.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aplikacja Mój Orange pozwala na samodzielne przejście na eSIM. Proces ten jest prosty i pozwala na używanie numeru na różnych urządzeniach. Zmiany są widoczne po aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji.

Wymiana karty bez fizycznego dostępu

Jedną z wprowadzonych opcji jest zlecenie wymiany tradycyjnej karty SIM na profil eSIM. Klient może to zrobić dla swojego numeru lub dla kart należących do osób bliskich. System pozwala na przeprowadzenie tej operacji w imieniu dzieci lub starszych członków rodziny.

Do wymiany karty nie jest wymagany fizyczny dostęp do numeru, który ma zostać zmieniony. Operator zaznacza jednak, że proces ten wymaga spełnienia warunków weryfikacyjnych w celu zachowania bezpieczeństwa. Całość odbywa się wewnątrz aplikacji. Wymianę uniemożliwi na przykład zastrzeżony PESEL.

Koniec ze skanowaniem kodów QR

Obecni klienci Orange mogą zainstalować kartę eSIM bezpośrednio z poziomu aplikacji. Funkcja ta eliminuje konieczność skanowania kodu QR, co było wymagane wcześniej. Ułatwia to konfigurację usług na urządzeniu.

Nowe narzędzia pozwalają także na przenoszenie profilu eSIM na inne sprzęty. Użytkownik może przesłać kartę ze smartfonu na nowy telefon lub na smartwatch. Zarządzanie wszystkimi kartami SIM na koncie odbywa się z jednego miejsca w panelu użytkownika.

Blokada karty w sytuacjach awaryjnych

W aplikacji pojawiła się funkcja zakładania oraz zdejmowania blokady karty SIM. Jest to rozwiązanie przydatne w przypadku kradzieży sprzętu lub jego zgubienia. Właściciel numeru może natychmiast zareagować i zabezpieczyć swoje usługi bez kontaktu z infolinią.

Obecnie nowości są dostępne dla obecnych klientów sieci. Orange zapowiada jednak, że w obecnym kwartale funkcje te zostaną udostępnione także osobom, które dopiero planują przejście do tego operatora.

Pozostałe funkcje aplikacji mobilnej

Mój Orange służy do bieżącego zarządzania usługami telekomunikacyjnymi. Pozwala sprawdzać stan konta, pakiety danych oraz minuty. Użytkownicy mogą opłacać faktury przelewem lub systemem BLIK oraz doładowywać numery na kartę.