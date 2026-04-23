mObywatel z kolosalną zmianą. Teraz wystarczy telefon

Rejestracja firmy w kilka minut

Ministerstwo Cyfryzacji rozszerzyło usługę Firma w aplikacji mObywatel o możliwość zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej. Opcja ta jest dostępna dla osób, które zakładają firmę po raz pierwszy. Użytkownik nie może posiadać wniosku złożonego wcześniej w innej formie, na przykład papierowej.

Przyszły przedsiębiorca wypełnia formularz CEIDG-1 na ekranie smartfonu. Aplikacja pomaga w przejściu przez ten etap. Część danych pobiera się automatycznie z rejestrów państwowych. Wnioskodawca podaje adres prowadzenia działalności, kody PKD, dane ubezpieczyciela oraz właściwy urząd skarbowy.

Rozszerzenie usługi Firma w aplikacji mObywatel to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, cyfrowej administracji. Dziś zakładanie działalności gospodarczej może zająć zaledwie kilka minut i odbyć się w całości przez telefon - bez wizyty w urzędzie i zbędnych formalności. Upraszczamy procesy, oszczędzamy czas przyszłych przedsiębiorców i ułatwiamy start w biznesie. Chcemy, aby państwo było wygodnym partnerem, który wspiera rozwój przedsiębiorczości od pierwszego dnia. powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Skrzynka do e-Doręczeń i podpis cyfrowy

Rejestracja firmy przez telefon jest powiązana z wymogiem założenia skrzynki do e-Doręczeń. Użytkownik może również wskazać posiadany już adres u dostawcy niepublicznego. Na samym końcu procesu wniosek podpisuje się profilem zaufanym. Dokument wysyłany jest z aplikacji bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Program pozwala na przerwanie wypełniania formularza w dowolnym momencie. Zapewnia to kontrolę nad składanymi dokumentami. W najbliższym czasie w mObywatelu pojawią się także powiadomienia PUSH. Poinformują one użytkownika o zmianie statusu wniosku. Może to być informacja o aktywacji firmy lub odrzuceniu dokumentów przez urząd.

Kto skorzysta z nowej funkcji?

Nowa usługa jest skierowana do pełnoletnich obywateli Polski. Wymaga ona dodania mDowodu jako głównego dokumentu tożsamości w aplikacji. Niezbędne jest także posiadanie aktywnego profilu zaufanego. Wcześniej usługa Firma pozwalała wyłącznie na sprawdzanie danych i pobieranie zaświadczeń z CEIDG.

Warto pamiętać, że aplikacja nie załatwia wszystkich procedur. Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz rejestrację jako podatnik VAT trzeba wykonać osobno. Można to zrobić w urzędzie lub na portalu biznes.gov.pl.