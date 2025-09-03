Fiskus traci broń przeciw Polakom. Koniec pułapki w mObywatelu

Kilka dni temu pisaliśmy o pułapce w mObywatelu, którą skrzętnie wykorzystywał fiskus. Urząd Skarbowy domagał się w sądach odrzucania skarg podatników, składanych za pomocą połączonej skrzynki ePUAP i e-Doręczeń, ponieważ system nie pozwalał wybrać konkretnego systemu wysyłki. Z tym już koniec.

Rząd reaguje

Ministerstwo Cyfryzacji szybko zareagowało na te doniesienia i zapowiedziało nowelizację ustawy o doręczeniach elektronicznych. Teraz Dziennik Gazeta Prawna informuje, że fiskus już nie może wykorzystywać tej luki. Resort cyfryzacji zapewnił na swojej stronie, że skargi wysyłane do organów podatkowych na adres e-Doręczeń powinny być uznawane za wniesione skutecznie do sądu.

Sprawa jest o tyle zabawa, że sama Krajowa Administracja Skarbowa zachęcała do korzystania z połączonych skrzynek ePUAP i e-Doręczeń w mObywatelu. Następnie skarbówka wykorzystywała to przeciwko obywatelom, którzy zdecydowali się na taki krok.