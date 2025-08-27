Wiadomości

Skargi do sądu przez e-Doręczenia? Ministerstwo szykuje zmiany

Ministerstwo Cyfryzacji chce ułatwić składanie skarg elektronicznych. Nowe przepisy mają rozwiać wątpliwości, które dziś utrudniają korzystanie z e-Doręczeń. Zmiany dotyczą głównie postępowań sądowych.

Jak dziś wygląda składanie skarg?

Skargę do sądu można wnieść w formie elektronicznej, ale trzeba to zrobić ostrożnie. Najpewniejsze są dwie drogi:

  • przesłanie pisma przez ePUAP bezpośrednio na adres właściwego sądu,
  • złożenie go przez urząd (np. skarbowy), który następnie prześle je do sądu administracyjnego przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Ten drugi wariant jest obecnie bezpieczniejszy. Jeśli obywatel wyśle skargę od razu na adres e-Doręczeń sądu administracyjnego, może ona zostać uznana za nieskuteczną. Wynika to z faktu, że sądy nie muszą dziś korzystać z systemu publicznych e-Doręczeń.

Projekt zmian w ustawie

Resort cyfryzacji przygotował projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zakłada on, że sądy będą uznawały przesyłki wysłane przez e-Doręczenia za skutecznie doręczone. Ma to oznaczać koniec z obecną "szarą strefą" przepisów i większą pewność dla obywateli.

ePUAP i e-Doręczenia w jednej aplikacji

Żeby uprościć kontakt z urzędami, powstało też połączenie skrzynek e-Doręczeń i ePUAP w serwisie www.edoreczenia.gov.pl. Dzięki temu nie trzeba zastanawiać się, czy dana instytucja korzysta już z ADE, czy wciąż tylko z ePUAP. Wszystko działa w jednym miejscu.

Integracja mObywatela z ePUAP i e-Doręczeniami może jednak wprowadzać w błąd mniej doświadczonych użytkowników. Łatwo wtedy o pomyłkę, gdzie i jak trzeba złożyć pismo, by faktycznie zostało uznane. Nowe przepisy mają to ryzyko zminimalizować. W praktyce wiele zależy od tego, jak szybko i konsekwentnie sądy wdrożą te zmiany.

