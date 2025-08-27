Skargi do sądu przez e-Doręczenia? Ministerstwo szykuje zmiany

Jak dziś wygląda składanie skarg?

Skargę do sądu można wnieść w formie elektronicznej, ale trzeba to zrobić ostrożnie. Najpewniejsze są dwie drogi:

Dalsza część tekstu pod wideo

przesłanie pisma przez ePUAP bezpośrednio na adres właściwego sądu,

bezpośrednio na adres właściwego sądu, złożenie go przez urząd (np. skarbowy), który następnie prześle je do sądu administracyjnego przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Ten drugi wariant jest obecnie bezpieczniejszy. Jeśli obywatel wyśle skargę od razu na adres e-Doręczeń sądu administracyjnego, może ona zostać uznana za nieskuteczną. Wynika to z faktu, że sądy nie muszą dziś korzystać z systemu publicznych e-Doręczeń.

Projekt zmian w ustawie

Resort cyfryzacji przygotował projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zakłada on, że sądy będą uznawały przesyłki wysłane przez e-Doręczenia za skutecznie doręczone. Ma to oznaczać koniec z obecną "szarą strefą" przepisów i większą pewność dla obywateli.

ePUAP i e-Doręczenia w jednej aplikacji

Żeby uprościć kontakt z urzędami, powstało też połączenie skrzynek e-Doręczeń i ePUAP w serwisie www.edoreczenia.gov.pl. Dzięki temu nie trzeba zastanawiać się, czy dana instytucja korzysta już z ADE, czy wciąż tylko z ePUAP. Wszystko działa w jednym miejscu.