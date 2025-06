mObywatel ma dwie ważne nowości. Przydadzą się każdemu

Sprawdzanie, zawieszanie i unieważnianie dowodu osobistego są teraz dostępne od ręki. To nie tylko wygoda na co dzień, ale przede wszystkim ogromna pomoc w stresujących sytuacjach. Osoba, która straciła dowód lub nie może go znaleźć, dzięki aplikacji od razu go zawiesi. Jeśli ktoś przystępuje do podpisania umowy lub załatwia inne formalności sprawdzi z kolei, czy dowód osobisty każdej ze stron jest ważny i nie został zawieszony. Wszystko to za pomocą aplikacji mObywatel i telefonu, o dowolnej porze i bez wychodzenia z domu.

Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji