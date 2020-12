Microsoft wprowadza ulepszone aplikacje Office dla macOS

z

Microsoft wprowadził dzisiaj ulepszoną edycję Microsoft 365 na macOS. Zmiany dotyczą zwłaszcza usprawnień dla popularnych aplikacji, jak Word, Excel czy Outlook i nastawione są przed wszystkim na komputery Mac z ARM, korzystające z procesora M1. Dzięki pełnemu wykorzystaniu jego możliwości wszystkie aplikacje mają działać lepiej i płynniej, usprawniając codzienną pracę użytkowników. Wprowadzono również Fluent Desing, przystosowany do edycji Big Sur - jednak użytkownicy tego systemu będą mogli korzystać z niego dopiero w przyszłym miesiącu, a więc już w roku 2021.

Co jeszcze? Outlook dla Maca dostanie wsparcie dla kont z iCloud, co ma pomóc w przechowywaniu i synchronizacji danych. Funkcja ta zostanie zaimplementowana jeszcze w tym roku. Ponadto Microsoft wprowadzi kolejną - "Data from Picture". Zdjęcie zapisane w telefonie będzie można przerzucić do komputera i edytować w Excelu. Ostatnia nowa funkcja to wsparcie dla wspólnych kalendarzy - jest już dostępne dla użytkowników programu Office Insider, a do powszechnego użytku trafi w 2012 roku.

Zobacz: Safari 14 dostępne dla macOS Catalina i Mojave

Zobacz: Microsoft 365 - czy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Neowin, Mcirosoft