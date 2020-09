Safari 14 dostępne dla macOS Catalina i Mojave

Apple wypuściło właśnie najświeższą wersję przeglądarki Safari. Nie jest ona jeszcze dostępna dla użytkowników Big Sur. A co nowego przynosi?

Edycja Safari 14 skupia się przede wszystkim na zarządzaniu zakładkami, pojawiają również nowe opcje związane z prywatnością oraz dostosowywaniem strony startowej. Edycja dla macOS Big Sur będzie dostępna dopiero za jakiś czas, od dzisiaj mogą korzystać z przeglądarki użytkownicy wcześniejszych wersji systemu. Wczoraj trafiła natomiast pojawiła się wraz iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 oraz watchOS 7. W jaki sposób możesz zaktualizować Safari na swojej maszynie? Wystarczy wejść do ustawień systemowych i wybrać funkcję aktualizacji oprogramowania.

Wspomniane zarządzenie zakładkami to zmiana wyglądu w taki sposób, aby optymalnie wykorzystywać dostępną przestrzeń, a także możliwe było pokazywanie większej ilości kart. Przeglądarka otrzymała także domyślne wyświetlanie ikonek ulubionych, zaś po najechaniu kursorem na zakładkę wyświetli się podgląd strony. Jeśli chodzi o stronę startową, można dodawać do niej własne linki i tła. Aspekt bezpieczeństwa to całkowite usunięcie Adobe Flash, a także raporty prywatności - dzięki funkcji Intelligent Tracking Prevention możesz zobaczyć trackery śledzące poza witryną. Są one domyślnie blokowane. Ponadto Apple podaje, że nowa przeglądarka cechuje się lepszą wydajnością od poprzedniczek.

