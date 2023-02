Microsoft Edge dostanie niezwykle przydatną funkcję. Prawie jak VPN

Microsoft Edge wkrótce otrzyma niezwykle przydatną funkcję. Część użytkowników już miała okazję ją testować.

Od jakiegoś czasu wybrani użytkownicy przeglądarki Microsoft Edge mogli testować nową funkcję o nazwie "Edge Secure Network". To niezwykle przydatna nowość, która już za chwilę trafi do stabilnej wersji programu, więc dostęp do niej zyskają wszyscy. Co dokładnie oferuje?

Edge Secure Network prawie jak VPN

Edge Secure Network często opisywane jest jako wbudowany VPN, co nie do końca jest prawdą. Funkcja wykorzystuje usługę o nazwie Cloudfare do stworzenia połączenia tunelowego i zaszyfrowania go, aby było bezpieczniejsze. Dzięki temu ewentualne próby przejęcia naszych danych będą bardzo mocno utrudnione. Zatem pod tym względem nowa funkcja ma wiele wspólnego z tradycyjnym VPN.

Jednak Edge Secure Network to nie jest VPN, ponieważ nie pozwala wybrać serwera, z którego mamy się łączyć z daną stroną. W ten sposób nie da się obejść geolokalizacji i obejrzeć filmów czy seriali na Netflixie, które w naszym kraju nie są dostępne.

Microsoft mniej więcej od roku pracował nad Edge Secure Network i już za chwilę nowa funkcja powinna trafić do przeglądarki. Ma być dostępna za darmo i dla wszystkich, ale z ograniczeniami. Każdego miesiąca będziemy mieli do wykorzystania 1 GB transferu, więc warto zabezpieczone połączenie wykorzystywać wtedy, gdy będzie to naprawdę konieczne. Funkcja pozwoli wybrać, przy jakich stronach ma być automatycznie uruchamiana.

