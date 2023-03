Mapy Google testują świetną funkcję. Pokochasz ją

Mapy Google testują nową funkcję, która ma ułatwić wyszukiwanie punktów podróży.

Z Map Google możemy korzystać albo z poziomu aplikacji mobilnej na Androida lub iOS, albo z poziomu strony internetowej. Ta ostatnia właśnie doczekała się nowej funkcji, która ma nam ułatwić wyszukiwanie punktów podróży.

Co prawda na razie są to tylko testy, więc jeszcze nie wszyscy mają do tego dostęp, ale nowość może być przydatna.

Nowość w Mapach Google

Część użytkowników webowej wersji Map Google zauważyła, że po lewej stronie na rozwijanej belce, pojawiły się elementy, których wcześniej tam nie było.

Chodzi o zapisane oraz niedawne lokacje. Ich przeznaczenie wydaje się oczywiste. Te pierwsze, to po prostu zapisane przez nas miejsca, których najczęściej wyszukujemy lub do których najczęściej podróżujemy. Niedawne to z kolei lokacje, które w ostatnim czasie wyszukiwaliśmy.

Co ważne, lokacje w obu zakładkach są grupowane miastami. Jeśli w zapisanych mamy kilka miejsc z naszego miejsca zamieszkania, to konieczne jest najpierw wybranie miasta. Dopiero wtedy rozwinie się lista wszystkich miejsc, które zapisaliśmy.

Można powiedzieć, że działa to jak pewnego rodzaju zakładki, przy czym nie musimy mieć otwartych kilku zakładek w przeglądarce, aby mieć szybki dostęp do różnych celów podróży.

Jak już wspominałem, na razie nowość jest testowana, więc dostęp do niej mają tylko wybrani użytkownicy, możliwe, że na razie tylko w USA.

Źródło zdjęć: Twin Design / Shutterstock.com, 9to5Google

Źródło tekstu: 9to5Google