Tysiące wirusów na Androida. Omijają zabezpieczenia i kradną dane

Groźne aplikacje na popularnej platformie

Cyberprzestępcy wykorzystują platformę Hugging Face – popularne repozytorium modeli AI – do dystrybucji tysięcy wariantów złośliwych APK na Androida. Te między innymi kradną dane logowania do aplikacji finansowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Atak zaczyna się od dropera TrustBastion, podszywającego się pod narzędzie antywirusowe, które wabi reklamami typu scareware o rzekomym zainfekowaniu urządzenia. Po instalacji aplikacja udaje aktualizację z Google Play i pobiera payload z repozytorium Hugging Face, korzystając z jego zaufanej infrastruktury CDN, co pomaga omijać filtry bezpieczeństwa.

Z informacji firmy Bitdefender wynika, że serwer trustbastion[.]com generuje nowe warianty APK co 15 minut, tworząc w ciągu 29 dni ponad 6 tys. mutacji kodu. Nie pomogło nawet usunięciu repozytorium, bo kampania została szybko wznowiona pod nazwą „Premium Club”.

Główny ładunek to trojan zdalnego dostępu (RAT), który nadużywa usług Accessibility Services Androida pod pretekstem ochrony przed zagrożeniami – pozwala na nakładki ekranowe, przechwytywanie zrzutów, blokadę deinstalacji i symulację gestów. Malware monitoruje aktywność, wysyła dane do serwera C2, wyświetla fałszywe loginy bankowe i próbuje ukraść kod blokady ekranu, jednocześnie pobierając z C2 instrukcje i aktualizacje.