Google nałoży ci kaganiec na smartfon. Będzie trudniej

Zdarza wam się instalować na telefonie lub tablecie aplikacje spoza Sklepu Play? Pobieracie pliki APK z nieznanych źródeł? No to Google chce wam znacząco utrudnić życie, w imię bezpieczeństwa.

Android z kagańcem

Jest to część wcześniej zapowiadanych zmian. Google uprzedzał, że od 2026 roku każdy twórca aplikacji na Androida będzie musiał się zarejestrować. Nie chodzi tylko o tych, którzy swoje appki udostępniają w Sklepie Play. To samo dotyczy też tych, którzy wrzucają je na zewnętrzne strony czy marketu np. w formie pliku APK. Brak rejestracji oznaczał, że nikt aplikacji nie będzie w stanie zainstalować.

Z czasem Google nieco złagodził swoje podejście. Ostatecznie firma zgodziła się, aby zaawansowani użytkownicy (nie wiem, co dokładnie technologiczny gigant ma na myśli) mieli możliwość instalowania aplikacji niezweryfikowanych.

A co ze zwykłymi użytkownikami? Ci nie tylko nie będą w stanie instalować niezweryfikowanych aplikacji, ale też instalowanie tych spoza Sklepu Play będzie znacznie utrudnione. Po pierwsze, konieczne może być połączenie z internetem, aby zweryfikować dewelopera. Po drugie, Android wyświetli kilka komunikatów z ostrzeżeniem o ryzyku i możliwych konsekwencjach. Finalnie zainstalowanie aplikacji będzie możliwe, ale będzie wymagało większej liczby kroków.

Google chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Z jednej strony chodzi o słuszną ochronę mniej zaawansowanych użytkowników, którzy często są ofiarami oszustw lub instalują groźne aplikacje, które kradną ich dane. Z drugiej strony firma chce częściowo zachować otwartość Androida, ale ograniczyć ją tylko do użytkowników, którzy naprawdę się na tym znają.