Jeden klik i niektórzy stracą mieszkanie lub auto. Nowe przepisy od czerwca

Sejm wziął się za wprowadzanie zmian, odnośnie do tych, którzy zalegają z podatkami. W piątek uchwalił nowelizację ustawy, która przewiduje uruchomienie internetowej platformy do sprzedaży mieszkań i samochodów od dłużników podatkowych. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:40
Jeden klik i niektórzy stracą mieszkanie lub auto. Nowe przepisy od czerwca

Portal eLicytacja do sprzedaży mienia dłużników podatkowych

Sejm przyjął ustawę, która umożliwi stworzenie platformy elektronicznej, która będzie służyła do sprzedaży mienia dłużników podatkowych. Będzie to nic innego, jak elektroniczny system sprzedaży m.in. nieruchomości oraz samochodów, należących do zadłużonych. Do tej pory, tego typu informacje były rozproszone po biuletynach informacji publicznych poszczególnych urzędów. Dzięki portalowi eLicytacje nic nikomu już nie umknie. Za pomocą niego, będzie można zapoznać się z ogłoszeniami o licytacjach komorniczych, a także wziąć w nich czynny udział. 

Portal ma pozwolić na przeprowadzenie licytacji i sprzedaży z wolnej ręki online, zwiększyć dostęp do informacji oraz zapewnić większą przejrzystość procesów egzekucyjnych.

informuje portalsamorzadowy.pl

Uruchomienie portalu eLicytacje 30 czerwca 2026

Jeśli mamy już do czynienia z konkretną datą, to jest naprawdę spora szansa, że portal powstanie. Będzie on prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). 

Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-A266
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Flip 7 FE 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Biały SM-F761
Portal eLicytacje, umożliwiłby zdalny udział w licytacji. Każdy zainteresowany, bez logowania, mógłby przeglądać oferty oraz śledzić licytacje na stronie internetowej. Aby wziąć czynny udział w takiej licytacji, trzeba będzie założyć konto w portalu i potwierdzić swoją tożsamość. 

Uruchomienie portalu eLicytacje KAS jest planowany na 30 czerwca 2026 roku, ale ostateczny termin będzie zależał od daty wejścia ustawy, która teraz trafiła do Senatu. 

rząd Krajowa Administracja Skarbowa portal eLicytacja
Źródła zdjęć: AFilipczuk / Shutterstock
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, prawo.pl, tvn24