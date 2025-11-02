Aplikacje

Google Gboard pomoże być na czasie. Trendujące GIF-y pod ręką

Domyślna klawiatura systemu Android, czyli Google Gboard, zyskała właśnie nową funkcję, która pozwoli być na czasie bez niepotrzebnego wysiłku.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 08:27
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google Gboard pomoże być na czasie. Trendujące GIF-y pod ręką

Najnowsza beta klawiatury Gboard przynosi pożądaną nowość

W wersji beta Gboard 16.3.2 pojawia się w sekcji dodawania GIF-ów przycisk wzrostu. Funkcja umożliwia szybki dostęp do aktualnych i modnych GIF-ów dostarczanych przez platformę Tenor. Nowa funkcja szczególnie przydaje się w momentach związanych z obecnymi wydarzeniami – od świąt po wydarzenia sportowe.

Dalsza część tekstu pod wideo
Google Gboard pomoże być na czasie. Trendujące GIF-y pod ręką

System automatycznie podpowiada GIF-y tematycznie związane z tematem dnia, co czyni komunikację bardziej żywą i aktualną. Nie musimy znać nazwy nowego mema czy trendu w mediach społecznościowych, by błyskawicznie odnaleźć to, co jest aktualnie modne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/128GB 6.3" 120Hz Lawendowy
Smartfon GOOGLE Pixel 9a 5G 8/128GB 6.3" 120Hz Lawendowy
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 9 Pro XL 5G 16/1TB 6.8" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 9 Pro XL 5G 16/1TB 6.8" 120Hz Obsydian
-352.34 zł
6399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6047.65 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Księżycowy szary
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro XL 5G 16/512GB 6.8" 120Hz Księżycowy szary
0 zł
5899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5899.99 zł
Advertisement

A idź pan z tymi obrazkami, dla dorosłych ludzi niczego już nie dają?

Drugą przydatną funkcją jest Flick, mechanizm zmieniający tradycyjny sposób dostępu do symboli i liczb. Zamiast długiego przytrzymania klawisza, użytkownik może teraz wykonać szybki ruch w dół na danym klawiszu, aby wyświetlić powiązany symbol lub liczbę. Na przykład, zamiast przytrzymywać klawisz R, wystarczy przeciągnąć palec w dół, aby uzyskać znak równości.

Funkcja Flick wymaga pewnego okresu przyzwyczajenia. Dlatego Google umożliwia dostosowanie czułości tej funkcji. Zwiększenie czułości czyni funkcję łatwiejszą w użyciu, choć może prowadzić do nieintencjonalnych wpisów.

Zarówno wyszukiwarka trendujących GIF-ów, jak i Flick trafią do smartfonów z Androidem i iPhone'ów z doinstalowanym Gboard już w najbliższych tygodniach, gdy tylko funkcje wyjdą ze stadium beta.

Image
telepolis
Google GIF Gboard klawiatura Google tenor flick
Zródła zdjęć: Android Authority, eRHa Lens / Shutterstock
Źródła tekstu: Android Authority, oprac. wł