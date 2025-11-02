Google Gboard pomoże być na czasie. Trendujące GIF-y pod ręką

Najnowsza beta klawiatury Gboard przynosi pożądaną nowość

W wersji beta Gboard 16.3.2 pojawia się w sekcji dodawania GIF-ów przycisk wzrostu. Funkcja umożliwia szybki dostęp do aktualnych i modnych GIF-ów dostarczanych przez platformę Tenor. Nowa funkcja szczególnie przydaje się w momentach związanych z obecnymi wydarzeniami – od świąt po wydarzenia sportowe.

System automatycznie podpowiada GIF-y tematycznie związane z tematem dnia, co czyni komunikację bardziej żywą i aktualną. Nie musimy znać nazwy nowego mema czy trendu w mediach społecznościowych, by błyskawicznie odnaleźć to, co jest aktualnie modne.

A idź pan z tymi obrazkami, dla dorosłych ludzi niczego już nie dają?

Drugą przydatną funkcją jest Flick, mechanizm zmieniający tradycyjny sposób dostępu do symboli i liczb. Zamiast długiego przytrzymania klawisza, użytkownik może teraz wykonać szybki ruch w dół na danym klawiszu, aby wyświetlić powiązany symbol lub liczbę. Na przykład, zamiast przytrzymywać klawisz R, wystarczy przeciągnąć palec w dół, aby uzyskać znak równości.

Funkcja Flick wymaga pewnego okresu przyzwyczajenia. Dlatego Google umożliwia dostosowanie czułości tej funkcji. Zwiększenie czułości czyni funkcję łatwiejszą w użyciu, choć może prowadzić do nieintencjonalnych wpisów.