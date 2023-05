Chrome się zmieni. Google zastąpi znany elementy czymś nowym

Google zamierza zmienić ważny element przeglądarki Chrome, ponieważ był mylący dla użytkowników.

Dzisiaj niemal każda strona internetowa na świecie korzysta z protokołu HTTPS, który jest szyfrowany (co nie oznacza, że jest on bezpieczny). Według Google'a aktualnie aż 95 proc. witryn używa HTTPS, gdzie w 213 roku zaledwie 14 proc. spośród miliona najpopularniejszych witryn korzystało z tego protokołu. W związku z nim idzie pewna zmiana.

Google Chrome się zmienia

Wszystkie przeglądarki internetowe informują swoich użytkowników, czy dana strona internetowa korzysta z szyfrowanego protokołu HTTPS. Wskaźnikiem jest ikona kłódki na początku adresu URL. Jeśli jest zamknięta, to mamy do czynienia z HTTPS. Jeśli otwarta, to witryna korzysta ze zwykłego HTTP. Wszystko wydaje się proste, ale takie nie jest, przynajmniej dla użytkowników.

Już w 2021 roku Google przeprowadził badanie, z którego wnioski są proste — użytkownicy przeglądarek internetowych nie wiedzą, czym jest ikona kłódki. Zaledwie 11 proc. pytanych było w stanie wskazać poprawną odpowiedź.

Dla wielu kłódka oznaczała, że dana strona internetowa jest bezpieczna, co oczywiście nie jest prawdą. Zdecydowana większość nie wiedziała też, że ikona jest klikalna i w ten sposób można uzyskać więcej informacji.

Dlatego też amerykański gigant technologiczny przeprowadził na pewnej grupie użytkowników eksperyment, który wykazał, iż zmiana ikony kłódki przynosi korzyści. Wkrótce właśnie to zmieni się w przeglądarce Chrome.

Nowa wersja ikony

Kłódka zostanie zastąpiona nowym symbolem, który ma być bardziej kojarzony z ikoną ustawień, a tym samym wskazywać użytkownikom, że można w niego kliknąć i w ten sposób uzyskać dodatkowe informacje i rzeczywiście zmienić niektóre opcje dostępu na danej witrynie.

Nowa ikona ma pojawić się w Google Chrome 117, którego premiera planowana jest na wrzesień 2023 roku, ale zmiana już teraz jest dostępna w Chrome Canary po włączeniu opcji Chrome Refresh 2023 (chrome://flags#chrome-refresh-2023).

