Google zmieni wyszukiwanie. Nikt nie czekał, ale każdy się ucieszy

W aplikacji internetowej Zdjęcia Google testowana jest właśnie nowa, niezwykle praktyczna funkcja. Chodzi o zaawansowane wyszukiwanie.

Wyszukiwanie zdjęć w większym folderze, jak doskonale wiadomo, może być dość karkołomne. Jeśli zawczasu nie podzieli się zbioru na albumy, albo nie doda odpowiednich tagów, to później często kończy się na ręcznym przeskakiwaniu po liście.

Google chce to zmienić, angażując sztuczną inteligencję, która sama wykryje charakterystyczne elementy poszczególnych zdjęć i niejako automatycznie je otaguje.

Zdjęcia wyszukasz po ich opisie

Jak donosi serwis „9to5Google”, już niebawem w Zdjęciach Google pod klasycznym paskiem wyszukiwania pojawi się specjalny niebieski dymek, pozwalający na filtrowanie kolekcji zdjęć właśnie po ich cechach szczególnych.

Mówiąc obrazowo, na przykład po wpisaniu frazy „piłka nożna”, algorytm wskaże fotografie wykonane w jego opinii powiązane z tym sportem, przedstawiające czy to stadion czy niezbędny osprzęt. Tym samym użytkownicy odnajdą pożądane zdjęcia na bazie ich opisu.

A to nie wszystko, bo, jak wynika z doniesień, nowa funkcja będzie bezpośrednio połączona z rozpoznawaniem osób. Zapytanie można więc doprecyzować wyszukując fotografie hipotetycznego Marka na stadionie piłkarskim.

Co ciekawe, ponoć testy zaawansowanego wyszukiwania już trwają, a pierwsi użytkownicy otrzymali już dostęp do wymaganego modułu. Źródło dodaje, że lada moment trafi on także do aplikacji na Androida, choć sam Google póki co przekonuje, że to jedynie eksperyment.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Koshiro K / Shutterstock

Źródło tekstu: 9to5Google, oprac. własne