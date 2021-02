EA kupuje Glu Mobile za 2,1 mld dolarów

Electronic Arts oficjalnie poinformowało o przejęciu dewelopera gier mobilnych Glu Mobile. Elektronicy na twórcy między innymi Kim Kardashian Hollywood wydali 2,1 mld dolarów.

Electronic Arts przejmuje dewelopera gier mobilnych - Glu Mobile. Firma ta znana jest przede wszystkim z gry Kim Kardashian Hollywood, która od wielu lat przynosi twórcom ogromne zyski. Ale to nie jedyny tytuł, który znajduje się w portfolio Glu Mobile. Studio ma na swoim koncie produkcje z wieloma celebrytami: Britney Spears, Nicki Minaj, Jasonem Stathamem czy też Gordonem Ramsayem. Glu Mobile stworzyło też aplikację społecznościową The Swift Life dla fanów Taylor Swift.

EA kupuje Glu Mobile

EA wydało 2,1 mld dolarów (wszystko w gotówce) na Glu Mobile i tym samy podwoiło rozmiar swojego biznesu mobilnego. Deweloper, zatrudniający około 800 osób, w całości będzie działał samodzielnie, ale jednocześnie zyskuje dostęp do własności intelektualnej Elektroników i może z niej korzystać. Nie bez znaczenia jest też międzynarodowy zasięg Electronic Arts. Co prawda Glu Mobile stworzyło popularną grę mobilną, ale pod względem marketingowym daleko im do twórców Battlefielda czy FIFY.

Adrew Wilson - prezes Electronic Arts - przyznał, że jego firma zdecydowała się na przejęcie Glu Mobile, ponieważ wierzą, że mobilne granie jest najszybciej rosnącym segmentem na tym rynku. Trudno z tym dyskutować.

