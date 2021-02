Steam pobił kolejny rekord w liczbie jednocześnie zalogowanych osób

Steam po raz kolejny pobił rekord w liczbie jednocześnie zalogowanych użytkowników. W tym momencie najwyższy wynik to aż 26,4 mln osób.

W ostatnich miesiącach Steam kilkukrotnie bił rekord w liczbie jednocześnie zalogowanych użytkowników. Ostatnim razem 2 stycznia 2021 roku, kiedy to launcher uruchomiony był na kontach 25,4 mln osób. Rezultat ten wytrzymał zaledwie nieco ponad miesiąc i właśnie został poprawiony aż o milion użytkowników.

Najnowszy rekord w liczbie jednocześnie zalogowanych osób na Steamie wynosi dokładnie 26,401,443 osoby. Oczywiście nie oznacza to, że aż tyle osób miało włączoną jakąś grę. Aktywnych gracz było w tym momencie mniej niż 30%, bowiem ich liczba to 7,3 mln. Tym samym nie udało się pobić drugiego rekordu, bowiem w marcu 2020 roku aż 8,1 mln użytkowników jednocześnie grało na Steamie.

W tym momencie najpopularniejsze gry na Steamie to: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, PlayerUnknown's Battlegrounds, Apex Legends, chińskie Tale of Immortal, GTA V, Rust czy też Team Fortress 2. Jak widać, na liście znajdują się tylko i wyłącznie produkcje multiplayer, które mają dłuższą żywotność niż gry dla pojedynczego gracza. Nie oznacza to, że tytuły single-player odchodzą w zapomnienie. W końcu Cyberpunk 2077 z peakiem na poziomie ponad 800 tys. osób znajduje się na czwartym miejscu wśród gier, w które w tym samym czasie grało najwięcej osób.

Zobacz: Amazon nadal zamierza robić gry - zapewnia przyszły szef firmy

Zobacz: Gry Metro: Last Light Redux i For the King dostępne za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: PCGamer